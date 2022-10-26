В СКР по Петербургу запустили горячую линию для участников СВО и их семей

В СКР по Петербургу начала работать горячая телефонная линия для участников специальной военной операции, а также мобилизованных военнослужащих и их семей. Об этом 26 октября говорится в Telegram-канале ведомства.



«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по поручению председателя Следственного комитета РФ начала работу горячая телефонная линия», — сказано в сообщении.



Уточняется, что обращения принимают круглосуточно по номеру +7-921-762-67-16.

