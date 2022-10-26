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    В СКР по Петербургу запустили горячую линию для участников СВО и их семей

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    2 комментария

    В СКР по Петербургу начала работать горячая телефонная линия для участников специальной военной операции, а также мобилизованных военнослужащих и их семей. Об этом 26 октября говорится в Telegram-канале ведомства.

    «В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по поручению председателя Следственного комитета РФ начала работу горячая телефонная линия», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что обращения принимают круглосуточно по номеру +7-921-762-67-16.

    Напомним, что по вопросам частичной мобилизации также работают горячие линии Минобороны, прокуратуры, Следственного комитета РФ и номер 122.

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    Комментарии 2

    Инкогнито202126 Окт 2022 в 17:38
    обычная линия их чем не устраивает?
    +0−0
    своих не бросаем26 Окт 2022 в 17:30
    можно будет поскулить, отлично!
    +3−0
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