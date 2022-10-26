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    Путин не стал поздравлять нового премьера Великобритании Сунака

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    1 комментарий

    Президент РФ Владимир Путин не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением на пост, поскольку это недружественная страна. Об этом сообщил журналистам 26 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — сказал Песков.

    25 октября король Великобритании Карл IIII назначил Риши Сунака новым премьер-министром, а до этого монарх принял отставку Лиз Трасс. «Фонтанка» подробно рассказывала об этом политике: где он родился, учился и как стал богатым.

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    Комментарии 1

    VKuser26490265926 Окт 2022 в 13:24
    Сунака на фоне заявления пескова покинет пост.
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