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    Дороги Петербурга «красные», на КАД — две многокилометровые пробки

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    Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 26 октября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время 6 баллов, хотя в последнее время иногда бывает и «семёрка». Как правило, пробки растут во время осадков, а сейчас в городе дождь.

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    «Яндекс» прислал два сообщения о необычно больших пробках, обе на КАД:

    • 07:06 — самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Октябрьской набережной до Софийской улицы, 4,8 км (к 9 часам она выросла до 7,5 км);
    • 08:42 — необычно плотная пробка, внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта, 7,3 км, можно потерять 37 минут против обычных 5 (к 9 часам — 8,5 км).

    Плотная пробка на Петрозаводском шоссе и Советском проспекте (в Металлострое коллапс из-за сильного пожара), на Народной, Славы, набережных Невы, Индустриальном, Каменноостровском и других магистралях.

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