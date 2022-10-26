Дороги Петербурга «красные», на КАД — две многокилометровые пробки

Загруженность дорог Петербурга в утренний час пик 26 октября достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время 6 баллов, хотя в последнее время иногда бывает и «семёрка». Как правило, пробки растут во время осадков, а сейчас в городе дождь.
«Яндекс» прислал два сообщения о необычно больших пробках, обе на КАД:
- 07:06 — самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю, внутренняя сторона КАД от Октябрьской набережной до Софийской улицы, 4,8 км (к 9 часам она выросла до 7,5 км);
- 08:42 — необычно плотная пробка, внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта, 7,3 км, можно потерять 37 минут против обычных 5 (к 9 часам — 8,5 км).
Плотная пробка на Петрозаводском шоссе и Советском проспекте (в Металлострое коллапс из-за сильного пожара), на Народной, Славы, набережных Невы, Индустриальном, Каменноостровском и других магистралях.