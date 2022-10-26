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    Боевые действия на Украине

    Washington Post: На Украине письмо конгрессменов США Байдену назвали «обнадеживающим сигналом» для России

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    4 комментария

    На Украине письмо конгрессменов США к администрации президента Джо Байдена, в котором предлагалось начать прямые переговоры с Россией по конфликту на Украине, назвали «обнадеживающим сигналом» для президента Владимира Путина. Об этом 25 октября пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    Письмо усугубляет беспокойство Киева по сохранению важной финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, утверждает WP.

    Анонимный украинский чиновник в комментарии для газеты назвал письмо «обнадеживающим сигналом для Путина». Другие представители украинской стороны заявили Washington Post о невозможности переговоров с Россией.

    Накануне группа конгрессменов США от демпартии отправила письмо в Белый дом с призывом начать прямые переговоры с Россией для разрешения конфликта на Украине. Вскоре стало известно, что письмо отозвали.

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    Комментарии 4

    Dud26 Окт 2022 в 09:21
    письмо - фальшивка, подано Байдену без должного уважения...
    +1−0
    hal900026 Окт 2022 в 09:07
    Можно подумать с Украиной кто то будет разговаривать...этот чиновник потому и анонимный что на него никто не обращает внимания..как Попандопалу.. поддакивает только ..
    +0−0
    Dud26 Окт 2022 в 09:03
    фальшивка...
    +0−0
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