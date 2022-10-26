Washington Post: На Украине письмо конгрессменов США Байдену назвали «обнадеживающим сигналом» для России

На Украине письмо конгрессменов США к администрации президента Джо Байдена, в котором предлагалось начать прямые переговоры с Россией по конфликту на Украине, назвали «обнадеживающим сигналом» для президента Владимира Путина. Об этом 25 октября пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Письмо усугубляет беспокойство Киева по сохранению важной финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона, утверждает WP.