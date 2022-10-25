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    Bloomberg: Прогрессивные демократы призвали Байдена к переговорам с РФ по Украине

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    В палате представителей группа прогрессивных демократов призвала президента США Джо Байдена искать дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом 24 октября пишет агентство Bloomberg.

    Они считают, что «затяжной конфликт увеличивает риск опасной эскалации».

    Письмо американскому лидеру направила группа из 30 демократов во главе с главой Форума прогрессивных конгрессменов Прамилой Джаяпал.

    «Мы призываем вас сочетать военную и экономическую поддержку… с активным дипломатическим давлением с удвоенными усилиями по поиску реалистичных рамок для прекращения огня», — говорится в письме.

    Спустя несколько часов письмо вызвало критику со стороны других демократов, тогда Джаяпал опубликовала заявление, где разъяснила, что поддерживает стратегию Байдена.

    Прогрессисты уточнили, что не отказываются от поддержки Украины.

    «Альтернатива дипломатии — затяжной конфликт с сопутствующими катастрофическими и непостижимыми рисками», — уточняется в обращении к Байдену.

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