Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

Конгрессмены-демократы отозвали свое письмо президенту США Джо Байдену и призывом к переговорам с Россией ради прекращения конфликта на Украине. Об этом 25 октября заявила инициатор обращения Прамила Джайпал.



«Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано сотрудниками без проверки», — цитирует ее Bloomberg. Она взяла ответственность за несогласованную публикацию на себя.



Джайпал выступила с заявлением после того, как несколько ее однопартийцев открестились от письма. Член Палаты представителей Сара Джейкобс, к примеру, заявила, что подписала письмо, когда ситуация на Украине «сильно отличалась от нынешней», сейчас депутат выступает за продолжение масштабной помощи Киеву.

