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    Боевые действия на Украине

    Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

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    7 комментариев

    Конгрессмены-демократы отозвали свое письмо президенту США Джо Байдену и призывом к переговорам с Россией ради прекращения конфликта на Украине. Об этом 25 октября заявила инициатор обращения Прамила Джайпал.

    «Письмо было составлено несколько месяцев назад, но, к сожалению, было опубликовано сотрудниками без проверки», — цитирует ее Bloomberg. Она взяла ответственность за несогласованную публикацию на себя.

    Джайпал выступила с заявлением после того, как несколько ее однопартийцев открестились от письма. Член Палаты представителей Сара Джейкобс, к примеру, заявила, что подписала письмо, когда ситуация на Украине «сильно отличалась от нынешней», сейчас депутат выступает за продолжение масштабной помощи Киеву.

    Издание отмечает, что эта ситуация «подчеркнула разногласия среди демократов всего за две недели до промежуточных выборов».

    О письме стало известно 25 октября. СМИ писали, что группа прогрессивных демократов призвала президента Джо Байдена искать дипломатическое решение конфликта на Украине и утверждала, что «затяжной конфликт увеличивает риск опасной эскалации».

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    Комментарии 7

    L54522025 Окт 2022 в 21:14
    А Скабеева уже успела сегодня поликовать :=)
    +0−0
    baddanZer25 Окт 2022 в 20:53
    Что ж ты, фраер, сдал назад?
    Не по маааасти я тебе.
    +0−0
    26586993725 Окт 2022 в 20:51
    Это хорошо, что Смольный назвал 7 мест, куда будут эвакуировать во время чрезвычайной ситуации.
    Думаю в общем оно конечно не поможет, ну хотя-бы, будет 7 акуратных кучек, а не по всему гораду разбросано
    +1−0
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