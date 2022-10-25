Россия расширила список европейцев, которым запрещен въезд в страну

Россия в ответ на европейские санкции из-за вхождения в ее состав новых территорий расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Об этом 25 октября сообщает МИД РФ.



«Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ», — сказано в заявлении.

