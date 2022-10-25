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    Россия расширила список европейцев, которым запрещен въезд в страну

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    Россия в ответ на европейские санкции из-за вхождения в ее состав новых территорий расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Об этом 25 октября сообщает МИД РФ.

    «Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ», — сказано в заявлении.

    Кроме того, ограничительные меры против России там назвали «нелегитимными» и подрывающими международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.

    6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России. В том числе была установлена база для определения потолка цен на российскую нефть. Также Европа запретила экспорт в РФ угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия.

    Были введены и новые персональные санкции, которые коснулись 30 физических и 7 юридических лиц России. Среди попавших в черный список — лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, народный артист РФ Олег Газманов, певица Юлия Чичерина, философ Александр Дугин, глава Центризбиркома Элла Памфилова.

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