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    Экономика и санкции

    ЕС ввел санкции против Газманова, Расторгуева и Дугина

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    Евросоюз снова расширяет санкционные списки, туда добавились 30 физических и 7 юридических лиц России. Документ опубликован 6 октября на сайте Еврокомиссии.

    Персональные ограничения вводятся в том числе в отношении лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, народного артиста РФ Олега Газманова, певицы Юлии Чичериной, философа Александра Дугина, главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и заместителей министра обороны — Руслана Цаликова и Юнус-Бека Евкурова.

    Кроме того, ЕС ввел санкции против ЦИК России, завода имени Дегтярева, АО «Гознак», МКБ «Факел» (ракетостроение), корпорации «Иркут» (авиастроение), АО «Московский машиностроительный завод "АВАНГАРД"», научно-производственного объединения «Сплав».

    Напомним, что восьмой пакет санкций был одобрен Евросоюзом в четверг. Он включает в себя базу для определения потолка цен на российскую нефть для ее транспортировки по морю. Также Европа запретила экспорт в Россию угля, электронных компонентов для производства оружия, товаров для авиации, некоторых химических веществ и стрелкового оружия.

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