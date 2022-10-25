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    Жители Петровского острова перестанут сливать свои нечистоты прямо в реку через 2 года

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    13 комментариев

    ГУП «Водоканал СПб» во вторник, 25 октября, рассказал, как будет строиться канализационный коллектор на Петровском острове.

    О том, что жители новых элитных ЖК на Петровском острове отрезаны от городской канализационной системы и отходы их жизнедеятельности безо всякой очистки попадают в Малую Неву и Ждановку, «Фонтанка» уже писала.

    Лишь в июле 2022 года «Водоканал» определил подрядчика строительства нового коллектора, который бы подключил канализацию острова к общегородской системе очистки. Им стало ООО «СТС». Стоимость этих работ определена в 1,87 млрд рублей.

    И хотя при подведении итогов конкурса говорилось, что все работы должны быть завершены в июне 2024 года, в сегодняшнем сообщении ГУП предусмотрительно говорится, что окончить проект планируется лишь к концу 2024 года.

    Как сообщают коммунальщики, сточные воды с Петровского острова будут перенаправлены на Северную станцию аэрации, где будут проходить полный цикл очистки. «Предприятие переключит прямые выпуски в Ждановку и Малую Неву на очистные сооружения, обеспечив 100%-ную очистку сточных вод острова», — обещают в сообщении.

    Строительство нового коллектора будет означать серьезные ограничения для автомобилистов, предупреждает «Водоканал». Когда и как долго будут перекрываться и ограничиваться дороги на Петровском острове, будет объявлено позже.

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    Комментарии 13

    Игoрь25 Окт 2022 в 19:19
    Заголовок какой оптимистичный. Должно быть: "Петербуржцы будут сливать нечистоты в Неву еще не менее двух лет"
    +0−0
    triton197725 Окт 2022 в 18:51
    Хороша рыбка в Малой Неве, и пахуча!)
    +0−0
    Bad robot25 Окт 2022 в 18:28
    Наверное не так уж сложно найти виновного, кто разрешил строить без подключения к городской канализации?
    +2−0
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