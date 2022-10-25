Жители Петровского острова перестанут сливать свои нечистоты прямо в реку через 2 года

ГУП «Водоканал СПб» во вторник, 25 октября, рассказал, как будет строиться канализационный коллектор на Петровском острове.
О том, что жители новых элитных ЖК на Петровском острове отрезаны от городской канализационной системы и отходы их жизнедеятельности безо всякой очистки попадают в Малую Неву и Ждановку, «Фонтанка» уже писала.
Лишь в июле 2022 года «Водоканал» определил подрядчика строительства нового коллектора, который бы подключил канализацию острова к общегородской системе очистки. Им стало ООО «СТС». Стоимость этих работ определена в 1,87 млрд рублей.
И хотя при подведении итогов конкурса говорилось, что все работы должны быть завершены в июне 2024 года, в сегодняшнем сообщении ГУП предусмотрительно говорится, что окончить проект планируется лишь к концу 2024 года.
Как сообщают коммунальщики, сточные воды с Петровского острова будут перенаправлены на Северную станцию аэрации, где будут проходить полный цикл очистки. «Предприятие переключит прямые выпуски в Ждановку и Малую Неву на очистные сооружения, обеспечив 100%-ную очистку сточных вод острова», — обещают в сообщении.
Строительство нового коллектора будет означать серьезные ограничения для автомобилистов, предупреждает «Водоканал». Когда и как долго будут перекрываться и ограничиваться дороги на Петровском острове, будет объявлено позже.