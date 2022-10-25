Жители Петровского острова перестанут сливать свои нечистоты прямо в реку через 2 года

ГУП «Водоканал СПб» во вторник, 25 октября, рассказал, как будет строиться канализационный коллектор на Петровском острове.



О том, что жители новых элитных ЖК на Петровском острове отрезаны от городской канализационной системы и отходы их жизнедеятельности безо всякой очистки попадают в Малую Неву и Ждановку, «Фонтанка» уже писала.

Лишь в июле 2022 года «Водоканал» определил подрядчика строительства нового коллектора, который бы подключил канализацию острова к общегородской системе очистки. Им стало ООО «СТС». Стоимость этих работ определена в 1,87 млрд рублей.