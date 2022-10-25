Два водителя за несколько часов погибли в кюветах Ленобласти, оба разбились о дерево

За сутки на дорогах Ленобласти погибли шесть человек, причем половина из них — в ДТП с деревьями. Двое водителей разбились о них в кюветах: один в Сосновом Бору, второй на трассе Р-23 «Псков». Причем для Киевского шоссе это стало второй смертельной аварией за сутки.

В 15:05 24 октября на 40-м километре трассы «Петербург — Псков» в Гатчинском районе Ленобласти 49-летний петербуржец на микроавтобусе Ford Transit не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево, сообщает 25 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм водитель скончался на месте. Как стало известно «Фонтанке», за последние два года мужчина за нарушения ПДД к ответственности не привлекался.

Утром на этой же трассе, но уже в Лужском районе, тоже погиб водитель. На 142-м километре Киевского шоссе 64-летний житель Сиверского на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo под управлением 49-летнего гражданина Республики Беларусь. Большегруз от удара пробил ограждение и опрокинулся в кювет. Водитель «Жигулей» получил смертельные травмы. Вторая смерть в кювете произошла в 17:59 в Сосновом Бору. У дома 5 по улице Мира 59-летний местный житель на своей Suzuki Grand Vitara не справился с управлением и съехал в кювет, где машина врезалась в дерево. От полученных травм автомобилист скончался на месте. По данным «Фонтанки», в 2021–2022 годах мужчина четыре раза привлекался за нарушения ПДД — за превышение скорости и непристегнутый ремень.