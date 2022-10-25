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    Водитель без прав влетел в поребрик и дерево в Кингисеппе и погубил свою юную пассажирку

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    Фото: Прокуратура Ленобласти
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    Полиция и прокуратура Ленобласти устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Кингисеппе вечером 24 октября. Поездка на машине с молодым водителем без прав стала последней для восьмиклассницы.

    В 21:15 у дома 49 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 18-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2110 не справился с управлением, наехал на поребрик, а затем врезался в дерево, стало известно «Фонтанке» 25 октября. В результате его 14-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.

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    Молодой человек, который управлял «Ладой», водительских прав никогда не получал. Машина принадлежит 45-летнему мужчине. По данным пресс-службы прокуратуры Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Автомобилиста задержали в порядке статьи 91 УПК РФ, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход расследования взяла на контроль прокуратура Кингисеппа.

    Фото: Прокуратура Ленобласти

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