Водитель без прав влетел в поребрик и дерево в Кингисеппе и погубил свою юную пассажирку

Полиция и прокуратура Ленобласти устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Кингисеппе вечером 24 октября. Поездка на машине с молодым водителем без прав стала последней для восьмиклассницы.

В 21:15 у дома 49 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе 18-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-2110 не справился с управлением, наехал на поребрик, а затем врезался в дерево, стало известно «Фонтанке» 25 октября. В результате его 14-летняя пассажирка получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли.