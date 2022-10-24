В лобовом с фурой под Лугой погиб любитель скорости, выехавший на встречную полосу

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей утром 24 октября на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти. К лобовому столкновению привел выезд на «встречку».
ДТП случилось в 6:45 на объездной Луги. На 142-м километре федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков» 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара грузовик пробил ограждение и вылетел в кювет, где опрокинулся на бок.
В результате аварии водитель «Жигулей» от полученных травм погиб на месте. Ранее сообщалось также об одном пострадавшем. По данным главка, погибший водитель ранее 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости по ст. 12.9 КоАП РФ. По факту аварии полиция проводит проверку.