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    В лобовом с фурой под Лугой погиб любитель скорости, выехавший на встречную полосу

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    4 комментария
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    Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей утром 24 октября на Киевском шоссе в Лужском районе Ленобласти. К лобовому столкновению привел выезд на «встречку».

    ДТП случилось в 6:45 на объездной Луги. На 142-м километре федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков» 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От удара грузовик пробил ограждение и вылетел в кювет, где опрокинулся на бок.

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    В результате аварии водитель «Жигулей» от полученных травм погиб на месте. Ранее сообщалось также об одном пострадавшем. По данным главка, погибший водитель ранее 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости по ст. 12.9 КоАП РФ. По факту аварии полиция проводит проверку.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 4

    Alex_D24 Окт 2022 в 20:26
    Лужская объездная это ужас (как и большая часть Киевского шоссе). Обгон там можно в паре мест всего совершить. Вот и летают через сплошную.
    +0−0
    BaGira24 Окт 2022 в 19:19
    Странный заголовок. 64 года и всего 9 превышений. Это не любитель быстрой езды. У блохеров любителей по 300 штрафов.
    +0−0
    Alex00024 Окт 2022 в 18:19
    Красиво разложился. Обгонял?
    +0−1
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