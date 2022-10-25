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    Не отсрочка, а ловушка. «Лаборатория Касперского» предупреждает о шпионских рассылках

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    2 комментария

    Крупные российские компании атакуют хакеры, предупреждает «Лаборатория Касперского». Сотрудникам приходят электронные письма якобы об отсрочке от призыва, но на самом деле их цель — шпионаж.

    Как рассказали РИА Новости в компании, к письмам прикладывается вордовский файл с названием «Отсрочка от призыва» или похожим.

    «В документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы», — говорят в «Лаборатории Касперского».

    Если пользователь открывал документ и скачивал вредоносный файл, атакующие могли получить доступ к некоторым материалам компании.

    Хакеры активно используют тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках, отмечает эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Паринов. Он считает важным не только внедрять в организациях системы защиты, но и учить сотрудников правилам кибербезопасности.

    Ранее компания предупреждала об опасных «повестках», которые хакеры рассылают пользователям. На самом деле они предлагают вредоносное ПО.

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    Комментарии 2

    Kostyn25 Окт 2022 в 10:38
    Да, хакеры не спят, недавно приложение моего любимого Окея лежало пару недель, говорят их жестко хакнули, думаю они не мало потеряли. Интересно, они откупились, если да, то за сколько...
    +0−0
    ProstoZloy25 Окт 2022 в 10:30
    "Не отсрочка, а ловушка"
    Я думал, это о предложении организациям слить списки своих сотрудников военкомам.
    +0−0
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