Не отсрочка, а ловушка. «Лаборатория Касперского» предупреждает о шпионских рассылках

Крупные российские компании атакуют хакеры, предупреждает «Лаборатория Касперского». Сотрудникам приходят электронные письма якобы об отсрочке от призыва, но на самом деле их цель — шпионаж.



Как рассказали РИА Новости в компании, к письмам прикладывается вордовский файл с названием «Отсрочка от призыва» или похожим.



«В документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы», — говорят в «Лаборатории Касперского».

