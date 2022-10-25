Не отсрочка, а ловушка. «Лаборатория Касперского» предупреждает о шпионских рассылках

Крупные российские компании атакуют хакеры, предупреждает «Лаборатория Касперского». Сотрудникам приходят электронные письма якобы об отсрочке от призыва, но на самом деле их цель — шпионаж.
Как рассказали РИА Новости в компании, к письмам прикладывается вордовский файл с названием «Отсрочка от призыва» или похожим.
«В документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы», — говорят в «Лаборатории Касперского».
Если пользователь открывал документ и скачивал вредоносный файл, атакующие могли получить доступ к некоторым материалам компании.
Хакеры активно используют тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках, отмечает эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Паринов. Он считает важным не только внедрять в организациях системы защиты, но и учить сотрудников правилам кибербезопасности.
Ранее компания предупреждала об опасных «повестках», которые хакеры рассылают пользователям. На самом деле они предлагают вредоносное ПО.