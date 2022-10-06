Новые отсрочки выданы, со снабжением разберутся позже: новости СВО за 6 октября

Семьям мобилизованных пришлось потратить много денег на дополнительные сборы Фото: Елена Латыпова / NGS55.RU Поделиться Поделиться





21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи со специальной военной операцией на территории Украины. Коротко рассказываем о главных событиях сегодняшнего дня, 6 октября.

Путин подписал указ об отсрочке от призыва на частичную мобилизацию 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» Владимир Путин заявил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией. Сегодня документ опубликовали на официальном сайте Кремля. Вот полный список тех, кому положена отсрочка от частичной мобилизации, согласно тексту указа:

учащиеся образовательных и научных организаций среднего профессионального и высшего образования с государственной аккредитацией (в том числе программ ординатуры и ассистентуры-стажировки);



аспиранты;



студенты среднего профессионального и высшего образования (в том числе программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры и ассистентуры-стажировки), которые учатся в инновационных научно-­технологических центрах;



учащиеся духовных образовательных организаций по образовательным программам, направленных на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.



Отсрочка по мобилизации предоставляется тем, кто получает первое образование соответствующего уровня, и распространяется на учащихся очных и очно-заочных отделений. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября. В Госдуме разберутся с проблемами снабжения мобилизованных (но не скоро) 17 октября комитет Госдумы по обороне и безопасности обсудит на закрытых слушаниях проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием. Об этом сообщил член думского комитета по обороне Андрей Гурулёв. По его словам, на комитете будут присутствовать два замминистра обороны — Алексей Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаил Мизинцев (замминистра по материально-техническому обеспечению).



— Проблемы в следующем: ежегодно в рамках бюджета РФ на Министерство обороны выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей материально-техническое обеспечение. Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это всё, — пояснил Гурулёв.



Также депутат отметил, что председатели комитетов Госдумы по обороне (Андрей Картаполов) и безопасности и противодействию коррупции (Василий Пискарёв) написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что проблемами материально-технического обеспечения мобилизованных должны заниматься военная прокуратура и оперативные службы, а штатная амуниция появляется на торговых интернет-площадках.

Мобилизованным будут раздавать иконы и крестики

В военкоматах и пунктах мобилизации в России будет организовано «пастырское окормление» мобилизованных, благословение на это дал патриарх Кирилл. Будущим военнослужащим будут раздавать крестики, иконы и совершать над ними церковные таинства.

— Многие из наших соотечественников, призываемые к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке. Духовенство будет совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, совершать по запросу и насколько возможно таинства исповеди и крещения, — сообщили РБК в РПЦ.



Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России Совет ЕС утвердил новые санкции против России — постпреды стран Евросоюза согласовали восьмой пакет и запустили техническую процедуру оформления. Новые санкции предусматривают запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка, а также запрет на определенные виды стальной продукции, пластика и химикатов и запрет на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям. Также новый пакет предусматривает наказание для участников схем обхода санкций и запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов России.

— Этот пакет вводит новые запреты на импорт на сумму 7 миллиардов евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые лишат кремлевский военно-промышленный комплекс еще большего числа ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику — европейских услуг и опыта, — отметила Еврокомиссия. Ограничения запрещают гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий. В санкционные списки также добавлены новые физические и юридические лица, кто именно — пока не уточняется. В Совете ЕС отметили, что антироссийские санкции распространяются также на Запорожскую и Херсонскую области. Вредоносное ПО под видом повесток

В «Лаборатории Касперского» РБК рассказали о том, что злоумышленники стали распространять вредоносное ПО под видом повесток. В сообщениях, которых с начала октября разослано уже несколько сотен, говорится, что из-за неполучения повестки с указанным номером человеку нужно явиться в военкомат. Более подробную информацию они предлагают посмотреть в повестке в формате PDF, которую нужно скачать по ссылке — она ведет на скачивание архива со скриптом.



— Если открыть файл, то он для отвода глаз скачает и отобразит в браузере PDF-документ, имитирующий отсканированную повестку, и параллельно создаст файл AnalysisLinkManager.exe во временной папке и запустит его. Используемое вредоносное ПО и техники имеют множество сходств с активностью группы XDSpy. <...> Цели XDSpy— шпионаж, кража документов и других файлов, а также данных для доступа к корпоративным почтовым ящикам, — объяснили в «Касперском».

Специалисты отметили, что письма выглядят правдоподобно: там есть геральдика соответствующего ведомства и ссылки на статьи УК. Шведы подтвердили диверсию на «Северных потоках» Шведская служба госбезопасности нашла подтверждения диверсии на «Северных потоках» после осмотра места происшествия. В службе заявили, что дальнейшее расследование будет сосредоточено на поиске подозреваемых. — После осмотра места преступления служба безопасности может заявить, что на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли им значительный ущерб, — говорится в заявлении службы.



ЧП на газопроводах произошло в конце сентября — оператор «Северного потока-1» констатировал разрушение сразу трех ниток. В Nord Stream AG ситуацию назвали беспрецедентной и отказались прогнозировать сроки восстановления инфраструктуры. В Кремле тогда отметили, что ЧП на нитках «Северных потоков» — вопрос, связанный с энергобезопасностью целого континента, а также не исключили диверсию.