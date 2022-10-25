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    Водитель маршрутки помещён в ИВС после смерти двух пассажиров в Ленобласти. Пять женщин — в больнице

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    5 комментариев

    Пять пассажиров маршрутки (все — женщины) остаются в больнице после смертельной аварии в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Это был микроавтобус «Луидор», ехавший из Подпорожья в Петербург. В полиции причиной, предварительно, называют гололёд. Однако водитель задержан. Об этом стало известно «Фонтанке» 25 октября.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    ДТП, напомним, произошло вчера в 5:50 на трассе «Кола» — на участке подъезда к Лодейному Полю (3-й километр). По предварительной версии, 57-летний водитель не справился с управлением из-за гололеда. Машина съехала в правый кювет и опрокинулась.

    В маршрутке находились 18 пассажиров. 37-летний мужчина скончался на месте, 64-летний позже — в приемном покое Лодейнопольской больницы. Остались в медучреждении пять женщин, самой старшей 83 года, самой младшей — 57. У одной женщины тяжёлые травмы, три были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, одна — в удовлетворительном состоянии. Водитель «Луидора» тоже получил различные травмы, медики на месте оценили его состояние как средней степени тяжести, но после оказания помощи и отказа от госпитализации отпустили. Остальные пассажиры тоже отказались от госпитализации.

    24 октября следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Около 13 часов водителя задержали на основании статьи 91 УПК РФ и поместили в ИВС. Про него известно, что к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021–2022 годах он не привлекался.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», напомним, отмечали, что дорога была обработана противогололедными материалами.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 5

    Kostyn25 Окт 2022 в 10:25
    Все правильно, надо нести ответственность за свои поступки.
    +0−0
    Nerevar25 Окт 2022 в 10:06
    Надо контору трясти!
    +0−0
    Evgeniy Opel_Reshetov25 Окт 2022 в 09:41
    Для начала нужно не закрывать водителя в ИВС, а самым тщательным образом изучить режим работы водителей "народной ласточки".... Как они там работают? Сутки через трое или сутки через сутки? И почему вообще такое возможно, что на длинных маршрутах у пассажирского автобуса один водитель вместо необходимых двух? Ведь наверняка заснул за рулём бедолага. От уголовной ответственности это конечно не спасёт, но зато освободит от материальной ответственности несчастного. А заодно и даст повод для размышления разрешительным и лицензирующим органам. Что за законы такие у нас в стране, что позволяют возить людей в автобусах как дрова?
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