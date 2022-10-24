Жертв страшного ДТП с маршруткой на «Коле» стало больше

Число погибших в результате аварии с участием микроавтобуса «Фольксваген» на федеральной трассе в Лодейнопольском районе Ленинградской области увеличилось до двух. Об этом 24 октября сообщает Следственный комитет по региону.



По предварительным данным ведомства, травмы получили шесть человек, двое из них не выжили. 47news уточняет, что на месте скончался 37-летний мужчина, 64-летний пассажир умер в больнице.

