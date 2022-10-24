Жертв страшного ДТП с маршруткой на «Коле» стало больше

Число погибших в результате аварии с участием микроавтобуса «Фольксваген» на федеральной трассе в Лодейнопольском районе Ленинградской области увеличилось до двух. Об этом 24 октября сообщает Следственный комитет по региону.
По предварительным данным ведомства, травмы получили шесть человек, двое из них не выжили. 47news уточняет, что на месте скончался 37-летний мужчина, 64-летний пассажир умер в больнице.
По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, всего в микроавтобусе ехали 18 пассажиров. Различные травмы получили пять пассажиров (четверым потребовалась госпитализация) и водитель. На месте работали спасатели — разрезали кузов, чтобы вызволить людей.
«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле деблокировали двоих пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи», — сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО.
Следователи ОМВД России по Лодейнопольскому району возбудили в отношении водителя уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»).
Маршрутное такси съехало в кювет на автодороге Лодейное Поле — Санкт-Петербург незадолго до шести часов утра. По информации Следкома, в салоне находились 18 пассажиров и 57-летний водитель. В полиции сообщали, что 57-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за погодных условий. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заверили, что дорога была обработана противогололедными материалами.