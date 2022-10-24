Привет с родины из 20 ножевых. Бросивший земляка с перерезанным горлом в Пулково уедет в колонию строгого режима

Московский районный суд вынес приговор по делу об убийстве таксиста, тело которого лежало в Пулково десять часов. Его земляк после задержания объяснял расправу словами: «это наши дела» и «вам, русским, этого не понять».



О приговоре Юнусджону Юсупову 24 октября сообщает прокуратура Петербурга. Суд установил, что вечером 22 января он приехал в Пулково на такси, за рулём которого сидел 26-летний гражданин Таджикистана, и «на почве личных неприязненных отношений» ударил его ножом в голову, а потом ещё двадцать раз куда придётся.