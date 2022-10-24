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    Привет с родины из 20 ножевых. Бросивший земляка с перерезанным горлом в Пулково уедет в колонию строгого режима

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    3 комментария

    Московский районный суд вынес приговор по делу об убийстве таксиста, тело которого лежало в Пулково десять часов. Его земляк после задержания объяснял расправу словами: «это наши дела» и «вам, русским, этого не понять».

    О приговоре Юнусджону Юсупову 24 октября сообщает прокуратура Петербурга. Суд установил, что вечером 22 января он приехал в Пулково на такси, за рулём которого сидел 26-летний гражданин Таджикистана, и «на почве личных неприязненных отношений» ударил его ножом в голову, а потом ещё двадцать раз куда придётся.

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    «Фонтанка» рассказывала, что «Фольксваген Поло» был припаркован в зоне, где отдыхают водители, поэтому убийство заметили не сразу. Тело иностранца достали из салона спустя 10 часов, его шея была перерезана почти до позвоночника.

    Уголовный розыск нашёл пассажиров, которых таксист вёз в аэропорт. Они рассказали, что спешили на рейс в Екатеринбург, по пути в Пулково в «Фольксваген» подсел молодой человек, с виду мирно говоривший с водителем на одном языке. Его 26 января задержали в Пензе. На допросе он не отрицал факт убийства, подтвердил, что едва ли не за день до него прилетел в Петербург и заранее договорился с 26-летним земляком о встрече: мол, надо передать привет от родственников, сообщали 47news. В подробности разногласий на допросе задержанный не посвящал, отговариваясь, что «так надо было», «это наши дела», «вам, русским, этого не понять».

    Суд приговорил Юсупова к 7 годам в колонии строгого режима.

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    Комментарии 3

    sensata24 Окт 2022 в 19:49
    семь лет за жестокое убийство? ну, ничего не понятно уже...
    +0−0
    27470087124 Окт 2022 в 18:57
    Не маловато? Или подсуетился уже кто? По условно-досрочному вообще через лет 5 выйдет
    +1−0
    AndrewBarsik24 Окт 2022 в 18:52
    Такие же сроки получают те, кто не любит воблу.
    +1−2
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