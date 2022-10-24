Работы ограничат еще один участок Витебского и несколько улиц на Петроградке, включая Каменноостровский

Дорожные работы и прокладка коммуникаций с 26 октября потеснят водителей в четырех районах с 26 октября. К уже действующим ограничениям на Витебском проспекте добавят новые, а на Петроградской стороне будут ограничивать и перекрывать движение сразу на трех улицах.
С 26 октября по 3 декабря ограничат проезд по Витебскому проспекту от Бассейной улицы до улицы Типанова, включая перекрестки, сообщает 24 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Напомним, что с 8 октября на проспекте ремонтируют дорожное покрытие. До 18 ноября там также ограничено движение на участках от Заставской улицы до Благодатной улицы и от Благодатной улицы до Бассейной улицы.
В Петроградском районе прокладывают электрокабель на Большой и Малой Монетных улицах, Дивенской улице, улице Мира и улице Ленина. С 26 октября по 9 декабря из-за работ там закроют движение по Малой Монетной улице в направлении от Большой Монетной улицы до Дивенской улицы и ограничат — по Дивенской улице от Малой Монетной улицы до Каменноостровского проспекта и по Каменноостровскому проспекту от Малой Посадской улицы до улицы Мира.
В Кронштадте с 26 по 27 октября ограничат движение на перекрестке Цитадельского шоссе и улицы Литке. Там продолжают демонтировать временные дороги.
До 8 ноября из-за строительства водопровода перекроют 2-ю линию в поселке Александровская от Краснофлотского переулка до Рехколовского шоссе. Объехать можно будет по 1-й линии, 2-й линии, Среднему переулку, 3-й линии, Рехколовскому шоссе, улице Новые Места, Краснофлотскому, Октябрьскому и Первомайскому переулкам.
В Пушкине с 26 октября 2022 года по 2 августа 2023 года будут прокладывать теплосеть. На этот период перекроют проезд по нечетной стороне бульвара Алексея Толстого в направлении от Железнодорожной улицы до Школьной улицы. Объезд предусмотрен по Железнодорожной, Оранжерейной, Ленинградской и Школьной улицам и улице Генерала Хазова.