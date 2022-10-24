Работы ограничат еще один участок Витебского и несколько улиц на Петроградке, включая Каменноостровский

Дорожные работы и прокладка коммуникаций с 26 октября потеснят водителей в четырех районах с 26 октября. К уже действующим ограничениям на Витебском проспекте добавят новые, а на Петроградской стороне будут ограничивать и перекрывать движение сразу на трех улицах.



С 26 октября по 3 декабря ограничат проезд по Витебскому проспекту от Бассейной улицы до улицы Типанова, включая перекрестки, сообщает 24 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Напомним, что с 8 октября на проспекте ремонтируют дорожное покрытие. До 18 ноября там также ограничено движение на участках от Заставской улицы до Благодатной улицы и от Благодатной улицы до Бассейной улицы.