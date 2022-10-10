Петербургских водителей ждут новые ограничения на Витебском, Литейном и Обуховской Обороны

Новые ограничения движения транспорта из-за различных работ в ближайшие дни, 10–12 октября, вступят в силу в девяти районах Петербурга. В том числе на Витебском проспекте сузят еще один участок. А на Литейном водителей потеснят до следующего лета.

С 11 октября 2022 года по 1 июля 2023 года из-за размещения пешеходной галереи будет ограничен проезд у дома 17–19 по Литейному проспекту от Кирочной улицы до улицы Пестеля. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





С 12 октября движение ограничат на участке Витебского проспекта от Благодатной улицы до Бассейной улицы, включая перекрестки. Там с 8 октября ремонтируют дорогу. Сейчас проезд ограничен на участке от Заставской улицы до Благодатной улицы. Как и там, на новом участке ограничения будут действовать до 18 ноября.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Еще одно длительное ограничение ждет водителей на проспекте Обуховской Обороны. С 10 октября 2022 года по 29 декабря 2024 года из-за размещения пешеходной галереи сузят участок у дома 38.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Также в Невском районе с 12 по 21 октября ограничат движение по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. Там будут строить инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Васильевском острове для прокладки инженерных сетей с 12 по 14 октября ограничат проезд по участку Уральской улицы у Железноводской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





На Петроградской стороне до начала ноября водителей потеснит ремонт дороги. С 11 октября по 5 ноября ограничат проезд по участку Вязовой улицы от Петроградской улицы до Спортивной улицы и перекроют — от проспекта Динамо до Петроградской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Лисьем Носу из-за ремонта Приморского шоссе снова закроют разворотное кольцо под путепроводом. Перекрытие будет действовать с 12 по 13 октября.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Красном Селе с 11 октября по 9 ноября будут ремонтировать дорожное покрытие в переулке Щуппа и на улице Юрия Пасторова. С 11 по 20 октября из-за работ перекроют движение по переулку Щуппа от проспекта Ленина до улицы Юрия Пасторова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Шушарах с 12 по 15 октября перекроют движение на перекрестке Райколовской улицы и Мокколовской улицы. Там будут реконструировать инженерные сети. Объезд предусмотрен по Тосненской, Красноборской и Мишкинской улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А в Петергофе с 12 по 14 октября закроют проезд по Александровской улице от улицы Чайковского до Среднего переулка, включая перекресток с Николаевской улицей, и по Николаевской улице от дома 3 до Александровской улицы. Там продолжают прокладывать инженерные сети.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



