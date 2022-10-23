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    Подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы задержали в Петербурге. Полиция просит к нему присмотреться

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    1 комментарий
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО
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    Подозреваемого в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы задержали сотрудники уголовного розыска в Петербурге. Выяснилось, что подобный эпизод у него не единственный. Подробности сообщает 23 октября пресс-служба петербургского главка и просит внимательно присмотреться к подозреваемому.

    18 октября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь 2008 года рождения днем ранее пострадала от развратных действий неизвестного мужчины. Инцидент произошел около 8 часов утра на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова в поселке Парголово.

    По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе работы по данному материалу сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен мужчина 2001 года рождения. 18 октября его задержали по подозрению в совершении аналогичного преступления.

    В случае, если кто-нибудь пострадал от действий данного гражданина, в полиции просят позвонить по телефону: 573–11–18

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПБ и ЛО

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    Комментарии 1

    28002526423 Окт 2022 в 22:43
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из си.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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