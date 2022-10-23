Подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы задержали в Петербурге. Полиция просит к нему присмотреться

Подозреваемого в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы задержали сотрудники уголовного розыска в Петербурге. Выяснилось, что подобный эпизод у него не единственный. Подробности сообщает 23 октября пресс-служба петербургского главка и просит внимательно присмотреться к подозреваемому.
18 октября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь 2008 года рождения днем ранее пострадала от развратных действий неизвестного мужчины. Инцидент произошел около 8 часов утра на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова в поселке Парголово.
По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе работы по данному материалу сотрудники полиции установили, что к совершению данного преступления причастен мужчина 2001 года рождения. 18 октября его задержали по подозрению в совершении аналогичного преступления.
В случае, если кто-нибудь пострадал от действий данного гражданина, в полиции просят позвонить по телефону: 573–11–18