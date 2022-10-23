Подозреваемого в развратных действиях в отношении школьницы задержали в Петербурге. Полиция просит к нему присмотреться

Подозреваемого в развратных действиях в отношении 14-летней школьницы задержали сотрудники уголовного розыска в Петербурге. Выяснилось, что подобный эпизод у него не единственный. Подробности сообщает 23 октября пресс-служба петербургского главка и просит внимательно присмотреться к подозреваемому.



18 октября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочь 2008 года рождения днем ранее пострадала от развратных действий неизвестного мужчины. Инцидент произошел около 8 часов утра на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова в поселке Парголово.

