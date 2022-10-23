Петербургская активистка заявила, что на чтения писем политзаключенным в её квартире пришла полиция

Вечером 23 октября в квартиру петербургской активистки Лины Барабаш позвонили люди, представившиеся полицейскими. В это время там проходил вечер чтения писем политзаключенным, сообщается в телеграм-канале организаторов.



Полиция якобы хотела поговорить с активисткой о сентябрьской несанкционированной акции, пишут в соцсетях участники вечера. По их словам, визитеры угрожали спилить дверь, если им не откроют, поскольку у них есть постановление на обыск.