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    Петербургская активистка заявила, что на чтения писем политзаключенным в её квартире пришла полиция

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    6 комментариев

    Вечером 23 октября в квартиру петербургской активистки Лины Барабаш позвонили люди, представившиеся полицейскими. В это время там проходил вечер чтения писем политзаключенным, сообщается в телеграм-канале организаторов.

    Полиция якобы хотела поговорить с активисткой о сентябрьской несанкционированной акции, пишут в соцсетях участники вечера. По их словам, визитеры угрожали спилить дверь, если им не откроют, поскольку у них есть постановление на обыск.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    «Фонтанка» рассказывала об упомянутой акции — тогда у Исаакиевского собора в автозаках оказалось немало петербуржцев. На еще одной несанкционированной акции Барабаш задержали в апреле.

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    Комментарии 6

    виктор эммануил23 Окт 2022 в 22:11
    За чтение письма Белинского Гоголю петрашевцев приговорили к смертной казни.Теперь пилят двери.Как смягчились нравы.Или все ещё впереди?
    +3−0
    altnec23 Окт 2022 в 22:09
    Этого уже достаточно, чтобы быть серъезно,однако
    существуют некие обстоятельства, которые препятсвуют.
    +0−0
    Диванный Эксперт23 Окт 2022 в 22:02
    А кто знает: активист это кто? Каковы отличительные признаки?
    +0−1
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