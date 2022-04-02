Журналисты SOTA и «ЗАКС.Ру» заявили о нападении. В мужчине на видео узнали офицера «Можайки»

Инцидент, как сообщают SOTA и ЗАКС.Ру, произошёл в первой половине дня 2 апреля. На Суворовском проспекте у 442-го окружного военного госпиталя активистка движения «Весна» Лина Барабаш приковала себя наручниками к ограде и требовала мира. Мероприятие, судя по всему, планировалось камерным, скопления прессы и горожан на опубликованных кадрах не видно.

Невольными зрителями перформанса оказались трое мужчин в военной форме. Они потребовали убрать плакаты с ограды госпиталя, и объяснение журналистов, что они тут только для съёмки, их не устроило.

Направленная в лицо камера стала раздражающим офицера фактором, и он выбил технику из рук корреспондента SOTA Виктории Арефьевой. Затем фотоаппарата лишился и корреспондент «ЗАКС.Ру» Константин Леньков. Разбираться в происшествии приехала полиция. Как сообщают журналисты, у них проверили документы и вернули технику. Виктория Арефьева, судя по информации SOTA, уже должна написать заявление, в котором среди претензий — разбитые очки.

Коллеги Лины Барабаш пишут, что в отделе полиции, куда её доставили, в отношении девушки составлен протокол по статье о дискредитации вооружённых сил, её оставили там ждать суда.

Как следует из опубликованных видео и фото, старшим группы был подполковник с шевроном Военно-космической академии им. Можайского и нагрудным знаком «Патруль». У его спутников курсантские погоны, а шеврон по видео с ходу не определить, но очевидно — не «Можайка».

Собеседники «Фонтанки» в Академии Можайского уверенно опознали подполковника, офицер преподаёт на кафедре оперативного искусства и тактики. Логично предположить, что на группу активных журналистов наткнулся гарнизонный патруль, цель и задача которого — пресекать правонарушения среди военнослужащих, следить за внешним видом и поведением своих товарищей. Полномочий вступать во взаимодействие с гражданскими в открытых источниках обнаружить не удалось.