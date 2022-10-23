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    Кабаниха не могла выбраться из воды в центре Выборга, но в итоге весело ускакала в лес

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    2 комментария

    В исторической части Выборга ловили дикую кабаниху, которая застряла на берегу. Ей мешали выбраться камни и высокая ограда.

    Возраст животного оценили в два года, рассказали 23 октября 47news в комитете по животному миру Ленобласти. Самка пришла из леса к заливу Салакка-Лахти, но самостоятельно вернуться не смогла.

    Специалистам пришлось изловить кабаниху, связать и вывезти в угодья. Когда ее освободили от пут, она резво умчалась в лес, даже не выпустив из пасти палку.

    Осенью кабаны довольно активны в окрестностях Петербурга. Несколько дней назад из-за большого самца три машины попали в аварию между Мурманским и Колтушским шоссе.

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    Комментарии 2

    28002526423 Окт 2022 в 22:48
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дли.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    prosto korsak23 Окт 2022 в 19:44
    Кабаниха - персонаж пьесы Островского.
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