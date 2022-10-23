Кабаниха не могла выбраться из воды в центре Выборга, но в итоге весело ускакала в лес

В исторической части Выборга ловили дикую кабаниху, которая застряла на берегу. Ей мешали выбраться камни и высокая ограда.
Возраст животного оценили в два года, рассказали 23 октября 47news в комитете по животному миру Ленобласти. Самка пришла из леса к заливу Салакка-Лахти, но самостоятельно вернуться не смогла.
Специалистам пришлось изловить кабаниху, связать и вывезти в угодья. Когда ее освободили от пут, она резво умчалась в лес, даже не выпустив из пасти палку.
Осенью кабаны довольно активны в окрестностях Петербурга. Несколько дней назад из-за большого самца три машины попали в аварию между Мурманским и Колтушским шоссе.