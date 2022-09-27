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    По ночам в Петербурге жируют кабаны. Им нужно потолстеть к зиме

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    Кабаны в окрестностях Петербурга готовятся к холодам и наедают жирок: сейчас им нужно есть в 3–4 раза больше, чем летом. Поэтому они чаще выходят к человеку: могут облюбовать поля, огороды и дачные участки, особенно рядом с лесом.

    Автор: vk.com/Новости Сестрорецка

    Шансы встретить кабана увеличиваются ночью, сообщает 27 сентября пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО. Они могут выходить на проезжую часть — если их спугнули с мест лежек грибники и собиратели ягод, а также из-за сложившихся путей миграции. По дороге кабаны ходят большими группами вместе с малышами, а машин боятся, так что при встрече лучше притормозить и пропустить делегацию.

    В лесу кабана стоит остерегаться: вепрь может быть агрессивным и серьезно ранить человека. На прогулке лучше шуметь — услышав человека, кабан постарается уйти. Если встречи избежать не удалось, нужно замереть, а затем осторожно, не поворачиваясь к зверю спиной, отступить. Нужно помнить, что у кабанов слабое зрение, зато хорошо развиты обоняние и слух.

    «Подчеркнем, в соответствии с законом «О животном мире» животный мир в пределах территории Российской Федерации является собственностью государства. При причинении вреда животному миру требуется возмещение ущерба, нанесённого государству», — отмечают в ведомстве.

    К сообщению приложено видео из Сестрорецка — водитель запечатлел, как кабанье семейство деловито бегает по дороге. Ранее похожую картину наблюдали в Коробицыно.

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