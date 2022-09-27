По ночам в Петербурге жируют кабаны. Им нужно потолстеть к зиме

Кабаны в окрестностях Петербурга готовятся к холодам и наедают жирок: сейчас им нужно есть в 3–4 раза больше, чем летом. Поэтому они чаще выходят к человеку: могут облюбовать поля, огороды и дачные участки, особенно рядом с лесом.

Шансы встретить кабана увеличиваются ночью, сообщает 27 сентября пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО. Они могут выходить на проезжую часть — если их спугнули с мест лежек грибники и собиратели ягод, а также из-за сложившихся путей миграции. По дороге кабаны ходят большими группами вместе с малышами, а машин боятся, так что при встрече лучше притормозить и пропустить делегацию.

В лесу кабана стоит остерегаться: вепрь может быть агрессивным и серьезно ранить человека. На прогулке лучше шуметь — услышав человека, кабан постарается уйти. Если встречи избежать не удалось, нужно замереть, а затем осторожно, не поворачиваясь к зверю спиной, отступить. Нужно помнить, что у кабанов слабое зрение, зато хорошо развиты обоняние и слух.



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