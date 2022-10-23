СК: Разбившийся в Иркутске истребитель выполнял полёт без боекомплекта

Рухнувший на жилой дом в Иркутске истребитель Су-30 принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Об этом сообщает 23 октября Следственный комитет России.



По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



Самолет упал на двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. На месте начался пожар, который локализовали на площади 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет. О причинах крушения пока не сообщается.

