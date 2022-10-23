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    ТЕМА ДНЯ

    Военный самолет упал на дом в Иркутске

    СК: Разбившийся в Иркутске истребитель выполнял полёт без боекомплекта

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    1 комментарий

    Рухнувший на жилой дом в Иркутске истребитель Су-30 принадлежал авиапредприятию и выполнял испытательный полет без боекомплекта. Об этом сообщает 23 октября Следственный комитет России.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

    Самолет упал на двухэтажный дом в районе Ново-Ленино. На месте начался пожар, который локализовали на площади 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет. О причинах крушения пока не сообщается.

    Это уже второе падение военных самолетов в России за месяц. Ранее крушение Су-34 на жилой дом в Ейске унесло жизни 15 человек.

    СУ-30 — двухместный истребитель поколения 4+. Этот самолет производится на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ). За время своего существования предприятие выпустило более 7000 самолетов 20-ти типов.

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    Комментарии 1

    Гарик123423 Окт 2022 в 14:48
    Эммм?? Что???

    Падение

    И

    Боекомплект???

    Л-логика??
    +1−1
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