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    Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с газом зимой из-за сбалансированной политики страны

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    3 комментария

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны не будет проблем с обеспечением газа из России зимой, поскольку республика проводит сбалансированную политику в отношении ситуации на Украине. Об этом политик сообщил во время выступления в городе Малатья, которое транслировал турецкий телеканал TRT.

    «Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», — цитирует Эрдогана ТАСС.

    По его словам, Турция превращается в «крупный газовый хаб, с которым в мире связывают надежды».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил создать на территории Турции крупнейший газовый хаб. Предложение было сформулировано после диверсий на нитках «Северного потока». Предполагается, что утраченный объем транзита российского газа могут переместить в регион Черного моря. Путин отметил, что в Турции уровень безопасности выше.

    Турецкий лидер поддержал идею и на прошлой неделе заявил, что Министерство энергетики уже работает над строительством нового газового хаба в стране.

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    Комментарии 3

    28001931822 Окт 2022 в 21:49
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .гол.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    Семён Воля22 Окт 2022 в 19:46
    На поклон к туркам и иранцам пошли..... даже Китай отвернулся.... дожили!
    +3−0
    Роберт Лэнгдон22 Окт 2022 в 19:43
    "Сбалансированная политика"? Этот прапорщик, он же "знаменосец" Bayraktar ещё себя покажет ...
    +1−0
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