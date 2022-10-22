Эрдоган заявил, что у Турции не будет проблем с газом зимой из-за сбалансированной политики страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у его страны не будет проблем с обеспечением газа из России зимой, поскольку республика проводит сбалансированную политику в отношении ситуации на Украине. Об этом политик сообщил во время выступления в городе Малатья, которое транслировал турецкий телеканал TRT.



«Сбалансированная политика Турции в отношении кризиса на Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», — цитирует Эрдогана ТАСС.

