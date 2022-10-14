Поручения уже даны. Эрдоган подтвердил, что договорился с Путиным о создании газового хаба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что министерство энергетики уже работает над строительством нового газового хаба в стране. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам после возвращения с саммита СНГ в Астане, передает 14 октября издание NTV.





С предложением о создании газового хаба к Эрдогану обратился президент России Владимир Путин. По словам главы государства, хаб будет создан в кратчайшие сроки, наиболее подходящим местом для него станет европейская часть Турции.