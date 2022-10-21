Ленинградским лосям теперь больше интересна еда, чем лосихи

Лоси из Ленинградской области успокоились и перестали искать себе спутниц. У них завершился период гона, рассказал 21 октября зоолог Павел Глазков.
Специалист опубликовал в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте» видео: лосиха подходит к самцу, а тот совсем не обращает на нее внимания.
«Во время гона самцы почти ничего не ели, потеряв до трети массы тела. Теперь им надо восстанавливать форму! У самцов начинает просыпаться аппетит», — отмечает зоолог.
Как писала «Фонтанка», лоси готовятся к зиме, и возрастает вероятность встретиться с ними днем. Во время гона они бегают за «невестами», а иногда и вступают в схватки с конкурентами.