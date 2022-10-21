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    Ленинградским лосям теперь больше интересна еда, чем лосихи

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    2 комментария

    Лоси из Ленинградской области успокоились и перестали искать себе спутниц. У них завершился период гона, рассказал 21 октября зоолог Павел Глазков.

    Специалист опубликовал в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте» видео: лосиха подходит к самцу, а тот совсем не обращает на нее внимания.

    Павел Глазков

    «Во время гона самцы почти ничего не ели, потеряв до трети массы тела. Теперь им надо восстанавливать форму! У самцов начинает просыпаться аппетит», — отмечает зоолог.

    Как писала «Фонтанка», лоси готовятся к зиме, и возрастает вероятность встретиться с ними днем. Во время гона они бегают за «невестами», а иногда и вступают в схватки с конкурентами.

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    Комментарии 2

    Свободу Лёхе!22 Окт 2022 в 01:08
    Их язык..- очень сложен! ) Невозможно на человеческий перевести! зык.. Огурцов и Помидоров.. - не менее сложен,однако.. - найден ужЕ! )
    +2−0
    vic_5e4cd1938d1a821 Окт 2022 в 23:31
    Лосиха наконец согласилась, только лрсь уже перегорел ...
    +3−0
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