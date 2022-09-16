Корона очень нужна лосю. Для этого он даже натирается смолой

Любопытные аспекты жизни лосей раскрывает 16 сентября зоолог Павел Глазков. Например, во время гона, который начался в конце лета, самцы натирают рога смолой. Во-первых, так они лучше сцепляются с рогами соперника, а во-вторых, это просто красиво.
«В качестве физических тренировок лоси ломают рогами ветки и даже выкорчёвывают небольшие деревца. Если рога были предварительно натерты смолой, то ветки могут на них застрять и продержаться несколько дней. Так, вместе с ветками, лось и продолжает свои ухаживания. Жених с подобной короной становится поистине неотразим перед самкой! А заодно и для потенциальных соперников этот бравый боец будет выглядеть ещё более устрашающим», — рассказывает зоолог в своём канале «Каждой твари по паре».
Такой самец с «короной» на голове попал в объектив видеоловушки Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленинградской области.
О периоде гона у лосей важно знать автомобилистам, об этом даже предупреждал губернатор Ленобласти. В это время самцы чаще выбегают на дороги и провоцируют ДТП.