Софийская улица разлучила пару лосей. Одного сбила машина

Очевидцы сообщают о сбитом лосе на Софийской улице недалеко от Колпинского шоссе. Видео происшествия появилось в паблике « ДТП и ЧП » ночью 14 сентября.

На кадрах видно, как из разбитой машины вышел озадаченный водитель, а впереди на асфальте лежит туша животного. Проезжавшие этот отрезок дороги ранее рассказывают, что около девяти вечера видели двух лосей. Не исключено, что это были самец и самка.



Неделю назад губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал автовладельцев быть аккуратными на дорогах, так как у лосей начался период гона.