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    Софийская улица разлучила пару лосей. Одного сбила машина

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    Очевидцы сообщают о сбитом лосе на Софийской улице недалеко от Колпинского шоссе. Видео происшествия появилось в паблике «ДТП и ЧП» ночью 14 сентября.

    На кадрах видно, как из разбитой машины вышел озадаченный водитель, а впереди на асфальте лежит туша животного. Проезжавшие этот отрезок дороги ранее рассказывают, что около девяти вечера видели двух лосей. Не исключено, что это были самец и самка.

    Неделю назад губернатор Ленобласти Александр Дрозденко призвал автовладельцев быть аккуратными на дорогах, так как у лосей начался период гона.

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