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    Группа «Дайте танк (!)» приглашает петербуржцев на осенний бал пожилой молодежи

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    5 комментариев

    Мастера изящной словесности, рокеры из подмосковной Коломны «Дайте танк (!)» сыграют в Петербурге уже девятый «осенний бал пожилой молодёжи». Дресс-код соответствующий: музыканты призывают поклонников прийти в одежде для сна. Необычный концерт состоится 23 октября в клубе А2 (16+).

    Фото: vk.com/daitetank
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    «Приветствуется одежда для сна и отдыха в диапазоне от махровых халатов до кружевных пеньюаров», — так описан дресс-код концерта в соцсетях «Дайте танк (!)». По сути, это вся информация о грядущем шоу.

    Последний на данный момент релиз «Дайте танк (!)» — альбом «Слова-паразиты» — вышел в прошлом году, и с тех пор коллектив радует только живыми выступлениями. Надеемся, что новые песни не заставят себя долго ждать, а пока споем старые. Можно предположить, что на концерте поклонников ждет солянка из самых важных и известных песен группы — «Люди», «Маленький», «Мы» и многих других.

    «Халатные» концерты уже стали своеобразной традицией для «Дайте танк (!)» — ранее музыканты и фронтмен Дмитрий Мозжухин уже выступали в домашнем луке.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/daitetank

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    Комментарии 5

    Роберт Лэнгдон23 Окт 2022 в 03:38
    В современном мире отдельные специалисты определяют схожесть стран с «банановыми республиками» следующим образом, в первую очередь они выделяют языковые манипуляции и культ левых взглядов.
    +1−1
    Свободу Лёхе!23 Окт 2022 в 03:33
    Пижамные войска? )
    +2−0
    Ref23 Окт 2022 в 02:08
    Оператор коптера- профи.
    +1−0
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