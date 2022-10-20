Группа «Дайте танк (!)» приглашает петербуржцев на осенний бал пожилой молодежи

Мастера изящной словесности, рокеры из подмосковной Коломны «Дайте танк (!)» сыграют в Петербурге уже девятый «осенний бал пожилой молодёжи». Дресс-код соответствующий: музыканты призывают поклонников прийти в одежде для сна. Необычный концерт состоится 23 октября в клубе А2 (16+).
«Приветствуется одежда для сна и отдыха в диапазоне от махровых халатов до кружевных пеньюаров», — так описан дресс-код концерта в соцсетях «Дайте танк (!)». По сути, это вся информация о грядущем шоу.
Последний на данный момент релиз «Дайте танк (!)» — альбом «Слова-паразиты» — вышел в прошлом году, и с тех пор коллектив радует только живыми выступлениями. Надеемся, что новые песни не заставят себя долго ждать, а пока споем старые. Можно предположить, что на концерте поклонников ждет солянка из самых важных и известных песен группы — «Люди», «Маленький», «Мы» и многих других.
«Халатные» концерты уже стали своеобразной традицией для «Дайте танк (!)» — ранее музыканты и фронтмен Дмитрий Мозжухин уже выступали в домашнем луке.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»