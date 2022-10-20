В Музее Академии художеств представят дипломные работы выпускников

В 2022 году традиционную выставку дипломов в Академии имени Репина впервые дополнят работы выпускников московского Института им. Сурикова.



Волкова. «Подвиг Эрмитажа» Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств и Института имени Сурикова отличается от большинства художественных экспозиций. Она показывает не только конкретных авторов, но и — возможно, в первую очередь — актуальное состояние академической школы. Академия, в структуру которой входит и петербургская «Репинка», и московский «Сурок», — это система, и воспринимать итоговые работы её учеников стоит именно с этой точки зрения. Безграничного творческого самовыражения она не предполагает, но традиционно даёт технику рисунка и живописи, навыки построения композиции. Темы дипломных работ консервативные: например, эпизоды из истории Великой Отечественной или блокады Ленинграда.



На выставке в парадных залах музея в здании Академии на Университетской набережной будут работы живописцев и графиков, скульпторов и архитекторов. На общем ландшафте арт-проектов и выставок в Петербурге работы академической школы можно считать островом стабильности и рекомендовать тем, у кого предпочтения в искусстве на стороне технической проработанности и строгости формы. Академия славится монументальными мастерскими, и работы выпускников особенно хорошо смотрятся в объёмных парадных залах с видом на Неву.



Впрочем, не стоит думать, что вас ждут только композиции о войне: на факультете графики работают над книжными иллюстрациями, вы увидите дипломы, посвящённые «1984» Джорджа Оруэлла и даже поттериане.



Самойлова, «Гарри Поттер» Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Самойлова, «Гарри Поттер» Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Прицкау. «Король Лир» Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Власова. «Ступени» Фото: пресс-служба Музея Академии художеств Поделиться Поделиться





Выставка дипломных работ выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова пройдёт с 20 октября (открытие в 16:00) по 13 ноября 2022 в парадных залах Музея Академии художеств. 12+

Анастасия Семенович

