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    В Музее Академии художеств представят дипломные работы выпускников

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    В 2022 году традиционную выставку дипломов в Академии имени Репина впервые дополнят работы выпускников московского Института им. Сурикова.

    Волкова. «Подвиг Эрмитажа»
    Волкова. «Подвиг Эрмитажа»Фото: пресс-служба Музея Академии художеств
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    Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств и Института имени Сурикова отличается от большинства художественных экспозиций. Она показывает не только конкретных авторов, но и — возможно, в первую очередь — актуальное состояние академической школы. Академия, в структуру которой входит и петербургская «Репинка», и московский «Сурок», — это система, и воспринимать итоговые работы её учеников стоит именно с этой точки зрения. Безграничного творческого самовыражения она не предполагает, но традиционно даёт технику рисунка и живописи, навыки построения композиции. Темы дипломных работ консервативные: например, эпизоды из истории Великой Отечественной или блокады Ленинграда.

    На выставке в парадных залах музея в здании Академии на Университетской набережной будут работы живописцев и графиков, скульпторов и архитекторов. На общем ландшафте арт-проектов и выставок в Петербурге работы академической школы можно считать островом стабильности и рекомендовать тем, у кого предпочтения в искусстве на стороне технической проработанности и строгости формы. Академия славится монументальными мастерскими, и работы выпускников особенно хорошо смотрятся в объёмных парадных залах с видом на Неву.

    Впрочем, не стоит думать, что вас ждут только композиции о войне: на факультете графики работают над книжными иллюстрациями, вы увидите дипломы, посвящённые «1984» Джорджа Оруэлла и даже поттериане.

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    Выставка дипломных работ выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова пройдёт с 20 октября (открытие в 16:00) по 13 ноября 2022 в парадных залах Музея Академии художеств. 12+

    Анастасия Семенович

    Волкова. «Подвиг Эрмитажа»
    Волкова. «Подвиг Эрмитажа»Фото: пресс-служба Музея Академии художеств

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    Комментарии 1

    26487421122 Окт 2022 в 07:10
    И добавить одну строчку: "Выставку посетить можно..........." или хоть из вежливости: "На сайте Академии ..........[адрес].....вы найдете правила, место и время работы выставки". А когда там бывают авторы? Или их учителя?
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