Как купить квартиру? Эксперты отвечают на вопросы читателей «Фонтанки»

Что будет с ценами на квартирах в новостройках? Запретят ли ипотеку с низкими ставками? Как сказался на строительном рынке уход западных производителей? На вопросы читателей «Фонтанки» отвечает компания «Л1», которая уже 30 лет строит дома в Петербурге.
Про цены
Я живу в доме 70-х годов. И хотела бы переехать в новостройку, но 8 млн за однокомнатную — огромная сумма, причем, на мой взгляд, раздутая. Ходят слухи, что скоро стоимость квартир на первичном рынке упадет на треть. Правда ли это?
Татьяна
Л1: — Стоимость квартир складывается из многих факторов. К ним относятся: стоимость земельного участка, материалов и оборудования, оплата за подведение и подключение инженерных коммуникаций, работы строителей и прочего персонала, расходы на технику и оборудование, маркетинговые расходы и многое другое. Сейчас все это дорожает (яркий пример — материалы зарубежного производства) — ждать снижения цен, тем более на треть, не приходится.
У нас с мужем маленькие дети — пока супруг работает один. Живем с родителями в центре Петербурга. Понимаем, что нужна отдельная квартира, но вариантов не видим. Ехать на окраину или в область совсем не хочется, а больших накоплений нет. Что посоветуют эксперты?
Анна
Л1: — Оптимальный вариант в этом случае — семейная ипотека. Сейчас ее можно оформить по субсидированной ставке — всего от 0,01%* годовых на весь срок кредита. В качестве первоначального залога можно использовать материнский капитал. Нагрузка на бюджет здесь небольшая за счет сниженного размера ежемесячного платежа. Да и переплата за период кредитования существенно меньше, чем при обычной господдержке.
На этих условиях можно, например, купить готовую квартиру с отделкой в ЖК «Шекспир» и «Поэт». Они находятся в обжитой части престижного Выборгского района, всего в 20 минутах ходьбы от метро. Рядом школы и детские сады, поликлиники. Поблизости есть и большие зеленые зоны, в том числе Сосновка.
Я переехала в Петербург из другого региона, снимаю студию в Мурино. Зарплата небольшая. Реально купить квартиру так, чтобы платеж по ипотеке был не больше 20 тысяч? Какой первоначальный взнос должен быть?
Екатерина
Л1: — Сейчас ведущие банки предлагают большой ассортимент ипотечных программ. Одна из самых востребованных — субсидированная застройщиком программа под 0,01% годовых*. Первый взнос — от 15%. Сумма ежемесячного платежа при покупке однокомнатной квартиры с полной отделкой и первым взносом в 15% составит порядка 20 000 рублей в месяц.
Например, можно приобрести квартиру площадью 31,52 кв. м в ЖК «Байрон».
Базовая цена (с отделкой) —7 731 163 рубля. Первоначальный взнос — 1 350 000 рублей. Срок кредита — 30 лет. Ежемесячный платеж составит 20 900 рублей. То есть, покупка квартиры в ипотеку может рассматриваться как альтернатива съему: платеж по кредиту сопоставим с арендой.
У меня есть квартира. Хотел бы продать ее и купить побольше, но вторичный рынок замер. Может ли застройщик помочь с реализацией жилья?
Константин
Л1: — Да, для таких случаев существует программа трейд-ин. В ней участвуют не только застройщики, но и агентства недвижимости с большим опытом. Они помогут реализовать старую квартиру. А на срок ее продажи — обычно от месяца до трех — компания «Л1» фиксирует цену выбранного варианта и бронирует его.
Мы молодая семья с ребенком. Ищем квартиру, чтобы рядом был детский сад. В новостройках места в нем обычно приходится ждать долго, и в группах по 40 человек. Что делать? Переезжать в хрущевку не хочется, а на работу выходить надо.
Иван
Л1: — Нужно искать новостройки в обжитых районах, где уже сформирована социальная инфраструктура. На периферии, действительно, ее строят не сразу и ждать долго. Л1 возводит целый квартал в самом центре обжитой части Выборгского района, в пешей доступности от метро «Проспект Просвещения». В радиусе километра здесь работают 8 детсадов и 6 школ, а также поликлиники для взрослых и детей.
Про ипотеку
Вижу в рекламе ставку по ипотеке 0,1% — кажется, что нереальная. Действительно ли такие есть? В чем тут подвох?
Арсений
Л1: — Действительно есть — у нас даже 0,01%*. Это называется субсидированной ставкой, так как застройщик компенсирует банку недополученный доход. Подвоха нет: единственный нюанс — частичное повышение цены на квартиру. Но оно окупается, ведь переплата по кредиту существенно снижается. Кроме того, ежемесячный платеж существенно ниже, чем при ипотеке с обычной господдержкой. Это один из самых интересных вариантов для тех, кто хочет улучшить жилищные условия или купить первую квартиру.
Как долго еще будут держаться предложения по низким ставкам на первичку? Продажа — дело небыстрое, особенно сейчас, а в акциях застройщика часто пишут, что предложение действительно до конца месяца.
Анна
Л1: — Застройщики — такие же участники рынка, как и остальные. Поэтому их маркетинговые предложения отталкиваются от конъюнктуры. Сейчас время довольно нестабильное, поэтому любые акции кратковременны.
Некоторое время назад в нашей стране появилась ипотека для айтишников. Интересно, она оказалась востребованной?
Нина
Л1: — Пока такой вид ипотеки не слишком популярен. Например, в компании «Л1» его доля составляет всего около 5% от общего числа кредитных сделок. Проблема в том, что далеко не все специалисты IT-отрасли попадают под требования банков. Во-первых, компания, где работает потенциальный заемщик, должна быть аккредитована в Минцифры. То есть, сотрудники других организаций — сисадмины, программисты и т.д. — воспользоваться предложением не смогут. Кроме того, заемщик должен быть возрастом от 22 до 44 лет и зарабатывать не менее 150 тысяч.
Не могу купить квартиру: не дают ипотеку из-за плохой кредитной истории. Я — ветеран боевых действий и долго ждал квартиру, положенную мне по закону, но увы… Как быть?
Андрей
Л1: — Ипотека — не единственный инструмент. У застройщиков есть и другие варианты. Например, в нашей компании жилье можно приобрести в рассрочку, отсрочить платеж, использовать схему трейд-ин и так далее. Каждый случай рассматривается индивидуально, и мы подбираем наиболее удобный вариант. Что же до ипотеки, то с нашими специалистами можно проконсультироваться бесплатно. Возможно, они найдут способ вам помочь.
Про дома
Часто в новостройках очень тонкие стены: слышно соседей. Почему застройщики не делают звукоизоляцию в квартирах с отделкой?
Екатерина
Л1: — Стены в новостройках не могут быть тонкими — это не соответствует строительным нормативам. Звук распространяется иным способом. Эта проблема чаще встречается в панельных или монолитных домах. Кирпично-монолитные в этом смысле лучше, и именно такие строит компания «Л1». Дополнительная звукоизоляция сильно удорожает квартиру, поэтому эта функция как базовая нерентабельна. Правильнее решать проблему в каждом конкретном случае.
Как планируется озеленение территорий ЖК? Как выбирают цветы и кустарники? Учитывается ли стремление жителей самим разбивать клумбы около парадных?
Светлана
Л1: — Уровень озеленения сейчас прописан в нормативах, и это согласуется еще на стадии проекта. По регламенту нельзя уменьшить его площадь, а вот увеличить по согласованию с УК и Советом дома или соседями можно. Например, в построенном нами ЖК «Лондон Парк» высажены вишневый сад, березовая аллея и цветочные клумбы. Со временем жильцы своими силами создали еще и прекрасный розарий, а также дополнили посадки декоративными растениями. Процесс продолжается: «лондонцы» регулярно участвуют в акции «саженцы в обмен на макулатуру», а управляющая компания помогает с посадкой.
Сейчас детские игровые площадки чаще всего тематические. Как выбирается тема? Связана ли она как-то с названием ЖК или с местностью?
Денис
Л1: — Все зависит от проекта. Если застройщик решил создать уникальное игровое пространство, то он его планирует заранее. Но тут нужно достаточно места и возможностей. Обычно подобные площадки делаются в ЖК бизнес- и премиум-классов. Хотя иногда возможно создать что-то неповторимое и в «комфорте». Например, в нашем «английском» квартале между ЖК «Лондон Парк», «Шекспир», «Поэт» и «Байрон» будет около 2 гектаров общего дворового пространства, где планируется разместить не только интересные игровые зоны, но и площадки для скейтбординга и другие варианты для активного отдыха.
Много ли сейчас строится квартир со свободной планировкой? Какие трудности могут возникнуть у покупателя подобного жилья?
Антон
Л1: — Понятие свободной планировки достаточно условно. Оно, скорее, маркетинговое, чем собственно техническое. Обычно такими называют варианты, где перегородки между комнатами можно снимать или передвигать без утверждения перепланировки. Часто так называемые евроформаты — это тоже квартиры со свободной планировкой. У нашей компании такие варианты чаще всего бывают с большим числом окон, чтобы можно было создавать конфигурацию от большой студии до двухкомнатной квартиры.
Трудностей здесь нет, если покупатель заранее планирует самостоятельное зонирование и установку перегородок. Скорее, такой вариант дает простор для фантазии.
ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/
ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
*Субсидированная ипотека. Кредит предоставляет банк МКБ. Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Ставка от 0,01% на весь период кредитования, первый взнос — от 30%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 12 000 000 рублей. Подробнее читайте здесь.
Все расчеты в материале не являются окончательными. Итоговую стоимость квартир уточняйте у менеджеров.