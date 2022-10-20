Как купить квартиру? Эксперты отвечают на вопросы читателей «Фонтанки»

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Что будет с ценами на квартирах в новостройках? Запретят ли ипотеку с низкими ставками? Как сказался на строительном рынке уход западных производителей? На вопросы читателей «Фонтанки» отвечает компания «Л1», которая уже 30 лет строит дома в Петербурге.

Про цены

Я живу в доме 70-х годов. И хотела бы переехать в новостройку, но 8 млн за однокомнатную — огромная сумма, причем, на мой взгляд, раздутая. Ходят слухи, что скоро стоимость квартир на первичном рынке упадет на треть. Правда ли это?

Татьяна

Л1: — Стоимость квартир складывается из многих факторов. К ним относятся: стоимость земельного участка, материалов и оборудования, оплата за подведение и подключение инженерных коммуникаций, работы строителей и прочего персонала, расходы на технику и оборудование, маркетинговые расходы и многое другое. Сейчас все это дорожает (яркий пример — материалы зарубежного производства) — ждать снижения цен, тем более на треть, не приходится. У нас с мужем маленькие дети — пока супруг работает один. Живем с родителями в центре Петербурга. Понимаем, что нужна отдельная квартира, но вариантов не видим. Ехать на окраину или в область совсем не хочется, а больших накоплений нет. Что посоветуют эксперты?

Анна

Л1: — Оптимальный вариант в этом случае — семейная ипотека. Сейчас ее можно оформить по субсидированной ставке — всего от 0,01%* годовых на весь срок кредита. В качестве первоначального залога можно использовать материнский капитал. Нагрузка на бюджет здесь небольшая за счет сниженного размера ежемесячного платежа. Да и переплата за период кредитования существенно меньше, чем при обычной господдержке.

На этих условиях можно, например, купить готовую квартиру с отделкой в ЖК «Шекспир» и «Поэт». Они находятся в обжитой части престижного Выборгского района, всего в 20 минутах ходьбы от метро. Рядом школы и детские сады, поликлиники. Поблизости есть и большие зеленые зоны, в том числе Сосновка.



ЖК «Поэт» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Поэт» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Поэт» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Шекспир» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Шекспир» Фото: пресс-служба компании «Л1» Поделиться Поделиться





Я переехала в Петербург из другого региона, снимаю студию в Мурино. Зарплата небольшая. Реально купить квартиру так, чтобы платеж по ипотеке был не больше 20 тысяч? Какой первоначальный взнос должен быть?

Екатерина

Л1: — Сейчас ведущие банки предлагают большой ассортимент ипотечных программ. Одна из самых востребованных — субсидированная застройщиком программа под 0,01% годовых*. Первый взнос — от 15%. Сумма ежемесячного платежа при покупке однокомнатной квартиры с полной отделкой и первым взносом в 15% составит порядка 20 000 рублей в месяц.

Например, можно приобрести квартиру площадью 31,52 кв. м в ЖК «Байрон».

Базовая цена (с отделкой) —7 731 163 рубля. Первоначальный взнос — 1 350 000 рублей. Срок кредита — 30 лет. Ежемесячный платеж составит 20 900 рублей. То есть, покупка квартиры в ипотеку может рассматриваться как альтернатива съему: платеж по кредиту сопоставим с арендой.

У меня есть квартира. Хотел бы продать ее и купить побольше, но вторичный рынок замер. Может ли застройщик помочь с реализацией жилья?

Константин

Л1: — Да, для таких случаев существует программа трейд-ин. В ней участвуют не только застройщики, но и агентства недвижимости с большим опытом. Они помогут реализовать старую квартиру. А на срок ее продажи — обычно от месяца до трех — компания «Л1» фиксирует цену выбранного варианта и бронирует его.

Мы молодая семья с ребенком. Ищем квартиру, чтобы рядом был детский сад. В новостройках места в нем обычно приходится ждать долго, и в группах по 40 человек. Что делать? Переезжать в хрущевку не хочется, а на работу выходить надо.

Иван

Л1: — Нужно искать новостройки в обжитых районах, где уже сформирована социальная инфраструктура. На периферии, действительно, ее строят не сразу и ждать долго. Л1 возводит целый квартал в самом центре обжитой части Выборгского района, в пешей доступности от метро «Проспект Просвещения». В радиусе километра здесь работают 8 детсадов и 6 школ, а также поликлиники для взрослых и детей.

Про ипотеку

Вижу в рекламе ставку по ипотеке 0,1% — кажется, что нереальная. Действительно ли такие есть? В чем тут подвох?

Арсений

Л1: — Действительно есть — у нас даже 0,01%*. Это называется субсидированной ставкой, так как застройщик компенсирует банку недополученный доход. Подвоха нет: единственный нюанс — частичное повышение цены на квартиру. Но оно окупается, ведь переплата по кредиту существенно снижается. Кроме того, ежемесячный платеж существенно ниже, чем при ипотеке с обычной господдержкой. Это один из самых интересных вариантов для тех, кто хочет улучшить жилищные условия или купить первую квартиру.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Как долго еще будут держаться предложения по низким ставкам на первичку? Продажа — дело небыстрое, особенно сейчас, а в акциях застройщика часто пишут, что предложение действительно до конца месяца.

Анна

Л1: — Застройщики — такие же участники рынка, как и остальные. Поэтому их маркетинговые предложения отталкиваются от конъюнктуры. Сейчас время довольно нестабильное, поэтому любые акции кратковременны.

Некоторое время назад в нашей стране появилась ипотека для айтишников. Интересно, она оказалась востребованной?

Нина

Л1: — Пока такой вид ипотеки не слишком популярен. Например, в компании «Л1» его доля составляет всего около 5% от общего числа кредитных сделок. Проблема в том, что далеко не все специалисты IT-отрасли попадают под требования банков. Во-первых, компания, где работает потенциальный заемщик, должна быть аккредитована в Минцифры. То есть, сотрудники других организаций — сисадмины, программисты и т.д. — воспользоваться предложением не смогут. Кроме того, заемщик должен быть возрастом от 22 до 44 лет и зарабатывать не менее 150 тысяч.

Не могу купить квартиру: не дают ипотеку из-за плохой кредитной истории. Я — ветеран боевых действий и долго ждал квартиру, положенную мне по закону, но увы… Как быть?

Андрей

Л1: — Ипотека — не единственный инструмент. У застройщиков есть и другие варианты. Например, в нашей компании жилье можно приобрести в рассрочку, отсрочить платеж, использовать схему трейд-ин и так далее. Каждый случай рассматривается индивидуально, и мы подбираем наиболее удобный вариант. Что же до ипотеки, то с нашими специалистами можно проконсультироваться бесплатно. Возможно, они найдут способ вам помочь.

Про дома

Часто в новостройках очень тонкие стены: слышно соседей. Почему застройщики не делают звукоизоляцию в квартирах с отделкой?

Екатерина

Л1: — Стены в новостройках не могут быть тонкими — это не соответствует строительным нормативам. Звук распространяется иным способом. Эта проблема чаще встречается в панельных или монолитных домах. Кирпично-монолитные в этом смысле лучше, и именно такие строит компания «Л1». Дополнительная звукоизоляция сильно удорожает квартиру, поэтому эта функция как базовая нерентабельна. Правильнее решать проблему в каждом конкретном случае.

Как планируется озеленение территорий ЖК? Как выбирают цветы и кустарники? Учитывается ли стремление жителей самим разбивать клумбы около парадных?

Светлана

Л1: — Уровень озеленения сейчас прописан в нормативах, и это согласуется еще на стадии проекта. По регламенту нельзя уменьшить его площадь, а вот увеличить по согласованию с УК и Советом дома или соседями можно. Например, в построенном нами ЖК «Лондон Парк» высажены вишневый сад, березовая аллея и цветочные клумбы. Со временем жильцы своими силами создали еще и прекрасный розарий, а также дополнили посадки декоративными растениями. Процесс продолжается: «лондонцы» регулярно участвуют в акции «саженцы в обмен на макулатуру», а управляющая компания помогает с посадкой.



ЖК «Лондон Парк» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Лондон Парк» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Лондон Парк» Фото: пресс-служба компании «Л1» Двор «английского» квартала Фото: пресс-служба компании «Л1» Поделиться Поделиться





Сейчас детские игровые площадки чаще всего тематические. Как выбирается тема? Связана ли она как-то с названием ЖК или с местностью?

Денис

Л1: — Все зависит от проекта. Если застройщик решил создать уникальное игровое пространство, то он его планирует заранее. Но тут нужно достаточно места и возможностей. Обычно подобные площадки делаются в ЖК бизнес- и премиум-классов. Хотя иногда возможно создать что-то неповторимое и в «комфорте». Например, в нашем «английском» квартале между ЖК «Лондон Парк», «Шекспир», «Поэт» и «Байрон» будет около 2 гектаров общего дворового пространства, где планируется разместить не только интересные игровые зоны, но и площадки для скейтбординга и другие варианты для активного отдыха.



Двор «английского» квартала Фото: пресс-служба компании «Л1» Двор «английского» квартала Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Поэт» Фото: пресс-служба компании «Л1» ЖК «Поэт» Фото: пресс-служба компании «Л1» Поделиться Поделиться





Много ли сейчас строится квартир со свободной планировкой? Какие трудности могут возникнуть у покупателя подобного жилья?

Антон

Л1: — Понятие свободной планировки достаточно условно. Оно, скорее, маркетинговое, чем собственно техническое. Обычно такими называют варианты, где перегородки между комнатами можно снимать или передвигать без утверждения перепланировки. Часто так называемые евроформаты — это тоже квартиры со свободной планировкой. У нашей компании такие варианты чаще всего бывают с большим числом окон, чтобы можно было создавать конфигурацию от большой студии до двухкомнатной квартиры.

Трудностей здесь нет, если покупатель заранее планирует самостоятельное зонирование и установку перегородок. Скорее, такой вариант дает простор для фантазии.

ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/

ЖК «Байрон», застройщик — ООО «ЛП». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

*Субсидированная ипотека. Кредит предоставляет банк МКБ. Предложение действует до 31 декабря 2022 года. Ставка от 0,01% на весь период кредитования, первый взнос — от 30%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 12 000 000 рублей. Подробнее читайте здесь.

Все расчеты в материале не являются окончательными. Итоговую стоимость квартир уточняйте у менеджеров.

