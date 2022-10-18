«Телеиконы возвращаются»: Netflix выложил трейлер новых «Телепузиков», и там поют

На YouTube-канале Netflix Jr. 18 октября появился трейлер новых «Телепузиков». О планах возвращения детской телепередачи в начале сентября рассказал The Hollywood Reporter.
Если оригинальный проект выходил на Би-би-си, то теперь приключения переберутся на стриминг. «Телеиконы Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По — возвращаются!» — говорится в описании видео. И напоминается, что приключения озвучит актёр Титусс Бёрджесс.
Автор: Netflix Jr./YouTube
Премьера оригинального сериала состоялась 31 марта 1997 года. Он перевыпускался 58 раз, а потом вышел на DVD. Авторы идеи проекта — Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.