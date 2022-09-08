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    Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По вернутся. Netflix перезапускает «Телепузиков»

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    «Телепузики вернутся к зрителям 14 ноября — уже на стриминге. Издание The Hollywood Reporter 7 сентября рассказало о планах сервиса Netflix перезапустить популярную детскую передачу.

    Стало известно и то, что зрители вновь увидят тех же героев. Озвучит шоу актёр Титусс Бёрджесс.

    Оригинальные «Телепузики» — проект Би-би-си. Шоу рассказывает о приключениях четырех персонажей с антеннами на головах и с телевизорами на животах. Премьера сериала состоялась 31 марта 1997 года. На видео он перевыпускался 58 раз, а потом вышел на DVD. Авторы идеи проекта — Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.

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