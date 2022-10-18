В Петербурге 32 мобилизованных обратились с исками в суд. Побед пока нет

32 административных исковых заявления об оспаривании мобилизации зарегистрированы в судах Петербурга по состоянию на вечер 18 октября. Рассмотрен пока лишь один из них, «Фонтанка» об этом писала.



Лидером по искам стал Красногвардейский суд. Туда обратились 10 человек. Следом, как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, идут Московский и Фрунзенский. По одному иску в Кировском, Колпинском и Петроградском районных судах.

