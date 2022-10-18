    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd61.76eur60.56

    Мобилизация

    Смольный решил, сколько заплатит чиновникам за командировки в присоединенные регионы

    508
    обсудить

    Правительство Петербурга подготовило проект о дополнительных выплатах чиновникам за командировки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом 18 октября стало известно «Фонтанке».

    Документ предполагает такие же надбавки, как в опубликованном накануне президентском указе: двойная зарплата, суточные в размере 8 480 рублей и возможность выделения «безотчетных сумм» на дополнительные расходы.

    Как писала «Фонтанка», суточные за командировку чиновникам близки к суммам, которые Минобороны предлагает выплачивать военнослужащим за участие в активных боевых действиях.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close