Смольный решил, сколько заплатит чиновникам за командировки в присоединенные регионы

Правительство Петербурга подготовило проект о дополнительных выплатах чиновникам за командировки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом 18 октября стало известно «Фонтанке».



Документ предполагает такие же надбавки, как в опубликованном накануне президентском указе: двойная зарплата, суточные в размере 8 480 рублей и возможность выделения «безотчетных сумм» на дополнительные расходы.

