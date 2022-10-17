Как за участие в боевых действиях. Чиновникам выплатят надбавки за командировки в новые регионы

Чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, а также в Херсонскую и Запорожскую области, будут получать двойную зарплату и суточные в размере 8 480 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на сайте Кремля 17 октября.



Кроме того, федеральные государственные органы смогут выплачивать «безотчетные суммы» в качестве возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками. Финансирование всех выплат — за счет федерального бюджета.