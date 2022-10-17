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    Как за участие в боевых действиях. Чиновникам выплатят надбавки за командировки в новые регионы

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    Чиновники, командированные в ДНР, ЛНР, а также в Херсонскую и Запорожскую области, будут получать двойную зарплату и суточные в размере 8 480 рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ разместили на сайте Кремля 17 октября.

    Кроме того, федеральные государственные органы смогут выплачивать «безотчетные суммы» в качестве возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками. Финансирование всех выплат — за счет федерального бюджета.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что главное военно-политическое управление Минобороны разработало «Социальный справочник участника специальной военной операции» с расчетом денежного довольствия для участников боевых действий на территории Украины, ДНР и ЛНР. За службу во время активных наступательных действий военным, судя по документу, должны выплачивать по 8 тысяч рублей в сутки.

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    HappySkull17 Окт 2022 в 20:50
    Дракарис!
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