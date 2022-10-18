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    Экс-игрок сборной России Хохлов отсудил у Facebook* миллионы за блокировку фамилии

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    Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов отстоял право пользоваться своей фамилией в соцсетях. Солнцевский суд Москвы обязал уже запрещенный в России Facebook* денежно компенсировать ему вред и разблокировать упоминание фамилии.

    «Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в течение одного месяца», — пишет 18 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

    О том, что Хохлов подал в суд на Facebook, стало известно в сентябре прошлого года. Он рассказывал журналистам, что соцсеть постоянно блокирует его фамилию, а друзей банят за ее упоминание.

    В суде защита утверждала, что из-за блокировок фамилии Хохлов реже упоминался в прессе и публикациях пользователей, «что могло отпугивать потенциальные рекламные предложения».

    Отметим, что в октябре 2021-го Facebook блокировал пользователей даже за слово «хохлома». А в марте 2022 года в России заблокировали и признали экстремистской саму соцсеть.

    *Социальная сеть Facebook запрещена на территории Российской Федерации.

    Дмитрий Хохлов играл с 1992-го по 2010 год в ЦСКА, «Торпедо-Лужники», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Локомотиве» и «Динамо» из Москвы. За сборную России он выступал с 1996-го по 2005 год, в течение которых провел 53 матча в футболке национальной команды и забил шесть голов. В составе «Локомотива» в 2004 году стал чемпионом России. В составе «Реал Сосьедад» в 2003 году выиграл серебряную медаль чемпионата Испании. С 2011 года работает тренером. В настоящее время руководит «Ротором» из Волгограда.

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