Экс-игрок сборной России Хохлов отсудил у Facebook* миллионы за блокировку фамилии

«Суд удовлетворил иск частично и обязал Facebook выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлова в течение одного месяца», — пишет 18 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов отстоял право пользоваться своей фамилией в соцсетях. Солнцевский суд Москвы обязал уже запрещенный в России Facebook* денежно компенсировать ему вред и разблокировать упоминание фамилии.

О том, что Хохлов подал в суд на Facebook, стало известно в сентябре прошлого года. Он рассказывал журналистам, что соцсеть постоянно блокирует его фамилию, а друзей банят за ее упоминание.



В суде защита утверждала, что из-за блокировок фамилии Хохлов реже упоминался в прессе и публикациях пользователей, «что могло отпугивать потенциальные рекламные предложения».



Отметим, что в октябре 2021-го Facebook блокировал пользователей даже за слово «хохлома». А в марте 2022 года в России заблокировали и признали экстремистской саму соцсеть.