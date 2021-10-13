Facebook стал блокировать пользователей за слово «хохлома»

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет «ненависть»!» — написал 13 октября на своей странице в Facebook блогер Виталий Егоров.

В доказательство своих слов Егоров выложил скриншот предупреждения от социальной сети, где говорится, что его публикация якобы нарушает правила сообщества.





Претензии вызвал пост, в котором Егоров рассказал об украшенной хохломой ракете-носителе «Союз-2.1а».



Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Хохлов сообщал о проблемах, которые испытывает в Facebook из-за своей фамилии.