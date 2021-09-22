Дмитрий Хохлов играл с 1992-го по 2010 год в ЦСКА, «Торпедо-Лужники», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Локомотиве» и «Динамо» из Москвы. За сборную России он выступал с 1996-го по 2005 год, в течение которых провел 53 матча в футболке национальной команды и забил шесть голов. В составе «Локомотива» в 2004 году стал чемпионом России. В составе «Реал Сосьедад» в 2003 году выиграл серебряную медаль чемпионата Испании. С 2011 года работает тренером. В настоящее время руководит «Ротором» из Волгограда.