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Банят за «хохлов». Экс-футболист сборной России подал в суд на Facebook, который блокирует его из-за собственной фамилии

Бывший футболист Дмитрий Хохлов рассказал о проблемах, которые испытывает в соцсетях из-за фамилии

Бывшему футболисту сборной России Дмитрию Хохлову пришлось через суд добиваться права на использование своей фамилии в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом он рассказал 22 сентября в интервью сайту «Октагон».

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать «Фейсбук» и «Инстаграм». Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — цитирует Хохлова издание.

Бывший спортсмен подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. Кроме требования прекратить банить его фамилию также Хохлов намерен отсудить компенсацию морального вреда.

Дмитрий Хохлов играл с 1992-го по 2010 год в ЦСКА, «Торпедо-Лужники», ПСВ, «Реал Сосьедад», «Локомотиве» и «Динамо» из Москвы. За сборную России он выступал с 1996-го по 2005 год, в течение которых провел 53 матча в футболке национальной команды и забил шесть голов. В составе «Локомотива» в 2004 году стал чемпионом России. В составе «Реал Сосьедад» в 2003 году выиграл серебряную медаль чемпионата Испании. С 2011 года работает тренером. В настоящее время руководит «Ротором» из Волгограда.

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Комментарии (9)

261847251
Украинских Хохловых тоже банят?
За уничижительное именование самих себя.

Или только россиян?
265055770
Может, пора фамилию сменить на более патриотичную?
DMaster
Ага, "БЕЙ ХОХЛОВ, СПАСАЙ РОССИЮ"! (специально пропущена запятая)
На самом деле, это уже давно, еще с тех пор, как мордокнига начала банить за цитату Пушкина "в князья не прыгал из хохлов".
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