Бывшему футболисту сборной России Дмитрию Хохлову пришлось через суд добиваться права на использование своей фамилии в социальных сетях Facebook и Instagram. Об этом он рассказал 22 сентября в интервью сайту «Октагон».
Главный тренер волгоградского «Ротора», экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов подал в суд на американскую корпорацию Facebook. Спортсмен недоволен, что компания трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев: https://t.co/oRVamAXqoX#футбол pic.twitter.com/A5SUncMaCg— Октагон.Медиа (@octagon__media) September 22, 2021
«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать «Фейсбук» и «Инстаграм». Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — цитирует Хохлова издание.
Бывший спортсмен подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. Кроме требования прекратить банить его фамилию также Хохлов намерен отсудить компенсацию морального вреда.