Количество погибших после крушения самолета в Ейске возросло до 15

Число погибших после крушения самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 15. Скончался пациент с ожогами, сообщает 18 октября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.



«Погибли 15 человек, в том числе 3 детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — пишет она в своем телеграм-канале. По ее словам, на данный момент известно о 43 пострадавших, среди них 9 детей. 25 человек находятся в стационарах.



Ранее Минькова сообщала, что 51-летний пострадавший с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии, у него были сломаны конечности, он отравился угарным газом.

