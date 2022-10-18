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    Количество погибших после крушения самолета в Ейске возросло до 15

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    Число погибших после крушения самолета Су-34 в Ейске увеличилось до 15. Скончался пациент с ожогами, сообщает 18 октября замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

    «Погибли 15 человек, в том числе 3 детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — пишет она в своем телеграм-канале. По ее словам, на данный момент известно о 43 пострадавших, среди них 9 детей. 25 человек находятся в стационарах.

    Ранее Минькова сообщала, что 51-летний пострадавший с 80% ожогами тела находится в крайне тяжелом состоянии, у него были сломаны конечности, он отравился угарным газом.

    В Петербурге в память о погибших создали стихийный мемориал, горожане несут туда цветы и свечи.

    17 октября в 18:20 военный самолет Су-34 задел дом по Коммунистической улице, 20/1, и упал во дворе. Пилоты успели катапультироваться. Девятиэтажное здание загорелось, пламя охватило более 2 000 кв. м, с первого по девятый этаж, пожар затронул 130 квартир. В доме проживали 556 человек, в том числе 76 детей. Из дома спасатели эвакуировали 360 человек, ещё 68 достали из-под завалов. Власти обещали жильцам, пострадавшим и семьям погибших материальную помощь. По основной версии СК, причиной трагедии стала техническая неисправность воздушного судна.

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