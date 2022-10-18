Госдума приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей. В нем появилось положение о «безвестно отсутствующих»

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев компаний, которые одновременно являются единственными учредителями ООО и руководят ими, а сами фирмы при этом входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Банка России.

Потребовать кредитные каникулы у кредитора сможет как сам учредитель организации, так и человек, действующий по его доверенности. Отсрочку можно получить по любым займам, которые были оформлены на фирму до мобилизации учредителя. Но есть еще одно условие: сведения об учредителе и руководителе компании в ЕГРЮЛ не должны меняться после 21 сентября. Как и в случае с физлицами, кредитные каникулы начинаются с момента обращения либо с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 21 сентября (то есть дня указа о частичной мобилизации).



«В течение льготного периода проценты продолжают начисляться по ставке, определенной договором. После его окончания начисленные, но не уплаченные проценты включаются в сумму основного долга, а срок кредита или займа продлевается таким образом, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними», — пояснили в ЦБ РФ.

Срок кредитных каникул для учредителей ООО может быть продлен на 90 дней после окончания мобилизации.

Кроме того, принятый законопроект вносит несколько уточнений о порядке предоставления кредитных каникул всем участникам боевых действий на Украине. Срок кредитных каникул для физических лиц остался прежним, но может быть продлен на период, пока участник боевых действий признан судом безвестно отсутствующим — до отмены соответствующего решения суда или признания человека умершим.

