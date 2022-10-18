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    Спецназ положил лицом в пол в Петербурге бывшего бойца ММА прямо в ресторане. Его подозревают в краже 2 млн

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    Полиция Петербурга не стала рисковать и для задержания пусть и бывшего, но бойца ММА в тяжелом весе вызвала спецназ.

    На кадрах, которые 18 октября распространила пресс-служба ГУ МВД, видно, что подозреваемого в краже на 2 млн рублей застали за трапезой, предположительно в ресторане китайской кухни на Ленинском проспекте. Несмотря на спортивное прошлое, он не успел даже руки поднять, как оказался лицом в пол.

    Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Фонтанка» писала, что Сибирского Медведя подозревают в том, что при его содействии пропали средства гандбольного клуба в размере 2 млн рублей, о чем заявление поступило 5 октября. После окончания карьеры он якобы перешел в обнальный бизнес и набирал клиентов через мессенджеры.

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