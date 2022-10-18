Спецназ положил лицом в пол в Петербурге бывшего бойца ММА прямо в ресторане. Его подозревают в краже 2 млн

Полиция Петербурга не стала рисковать и для задержания пусть и бывшего, но бойца ММА в тяжелом весе вызвала спецназ.



На кадрах, которые 18 октября распространила пресс-служба ГУ МВД, видно, что подозреваемого в краже на 2 млн рублей застали за трапезой, предположительно в ресторане китайской кухни на Ленинском проспекте. Несмотря на спортивное прошлое, он не успел даже руки поднять, как оказался лицом в пол.