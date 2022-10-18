«Сибирского медведя» из ММА подозревают в краже почти 2 млн у гандбольного клуба в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в краже средств со счета гандбольного клуба в Петербурге. Шесть лет назад он решил сделать паузу в спортивной карьере.



О том, что лицевой счет команды обеднел на 1,8 млн рублей, в полицию сообщили 5 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Уже через неделю было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.



А накануне около половины второго дня на Ленинском проспекте был задержан подозреваемый — 39-летний местный житель. По предварительной информации, у него дома в ходе обыска нашли и изъяли 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов. У полиции есть основания полагать, что мужчина занимался обналом, а клиентов находил с помощью мессенджеров.

