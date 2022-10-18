«Сибирского медведя» из ММА подозревают в краже почти 2 млн у гандбольного клуба в Петербурге

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в краже средств со счета гандбольного клуба в Петербурге. Шесть лет назад он решил сделать паузу в спортивной карьере.
О том, что лицевой счет команды обеднел на 1,8 млн рублей, в полицию сообщили 5 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Уже через неделю было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
А накануне около половины второго дня на Ленинском проспекте был задержан подозреваемый — 39-летний местный житель. По предварительной информации, у него дома в ходе обыска нашли и изъяли 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов. У полиции есть основания полагать, что мужчина занимался обналом, а клиентов находил с помощью мессенджеров.
Если правоохранительным органам задержанный ранее знаком не был, то в спортивном мире его имя известно. Интересующиеся ММА могут знать его как тяжеловеса, которого прозвали «Сибирский медведь».
Денис Комкин — мастер спорта по дзюдо, боевому самбо, чемпион Северо-Запада по боям без правил. Начал свою профессиональную карьеру в 2003 году, в 2011-м показал характер, встав после нокдауна и одолев соперника. В 2016 году после десяти подряд поражений он решил сделать в ММА перерыв.
Спортивные порталы писали, что Комкин родом из-под Магадана, закончил школу с медалью, в Петербург приехал за высшим образованием. В одном из интервью он рассказывал, что полюбил Микс Файт в академии, что сказалось на учёбе, но, похоже, не расстроило, поскольку «в других профессиях нет такого адреналина».