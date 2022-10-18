    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.76eur60.56

    «Сибирского медведя» из ММА подозревают в краже почти 2 млн у гандбольного клуба в Петербурге

    3383
    обсудить

    Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в краже средств со счета гандбольного клуба в Петербурге. Шесть лет назад он решил сделать паузу в спортивной карьере.

    О том, что лицевой счет команды обеднел на 1,8 млн рублей, в полицию сообщили 5 октября, стало известно «Фонтанке» 18 октября. Уже через неделю было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

    А накануне около половины второго дня на Ленинском проспекте был задержан подозреваемый — 39-летний местный житель. По предварительной информации, у него дома в ходе обыска нашли и изъяли 112 банковских карт и шесть мобильных телефонов. У полиции есть основания полагать, что мужчина занимался обналом, а клиентов находил с помощью мессенджеров.

    Если правоохранительным органам задержанный ранее знаком не был, то в спортивном мире его имя известно. Интересующиеся ММА могут знать его как тяжеловеса, которого прозвали «Сибирский медведь».

    Денис Комкин — мастер спорта по дзюдо, боевому самбо, чемпион Северо-Запада по боям без правил. Начал свою профессиональную карьеру в 2003 году, в 2011-м показал характер, встав после нокдауна и одолев соперника. В 2016 году после десяти подряд поражений он решил сделать в ММА перерыв.

    Спортивные порталы писали, что Комкин родом из-под Магадана, закончил школу с медалью, в Петербург приехал за высшим образованием. В одном из интервью он рассказывал, что полюбил Микс Файт в академии, что сказалось на учёбе, но, похоже, не расстроило, поскольку «в других профессиях нет такого адреналина».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close