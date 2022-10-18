Сильнее всего ветер прошелся по Малоохтинскому парку, а на Большой Пороховской сдуло яблоню

В комитете по благоустройству подсчитали очередные потери, которые понесли зеленые насаждения Петербурга от непогоды этой осенью. Всего за последние пару суток штормовой ветер повалил в городе 16 деревьев.



Сильнее всего от ветра пострадал Красногвардейский район, сообщает 18 октября пресс-служба ведомства. В Малоохтинском парке повалило четыре ивы, на проспекте Энергетиков упала липа, а на Большой Пороховской — яблоня. На пересечении Перевозного переулка с проспектом Шаумяна под напором стихии сломался большой тополь и перегородил тротуар. Сейчас ствол уже распилили и сдвинули, освободив проход. Накануне вечером МЧС Петербурга тоже показывало последствия непогоды: сотрудники выезжали пилить упавшие деревья, в том числе одно свалилось на машину, и закреплять слетевшие с крыш листы кровли.