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    Сильнее всего ветер прошелся по Малоохтинскому парку, а на Большой Пороховской сдуло яблоню

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    В комитете по благоустройству подсчитали очередные потери, которые понесли зеленые насаждения Петербурга от непогоды этой осенью. Всего за последние пару суток штормовой ветер повалил в городе 16 деревьев.

    Сильнее всего от ветра пострадал Красногвардейский район, сообщает 18 октября пресс-служба ведомства. В Малоохтинском парке повалило четыре ивы, на проспекте Энергетиков упала липа, а на Большой Пороховской — яблоня. На пересечении Перевозного переулка с проспектом Шаумяна под напором стихии сломался большой тополь и перегородил тротуар. Сейчас ствол уже распилили и сдвинули, освободив проход. Накануне вечером МЧС Петербурга тоже показывало последствия непогоды: сотрудники выезжали пилить упавшие деревья, в том числе одно свалилось на машину, и закреплять слетевшие с крыш листы кровли.

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    В дежурную службу комитета поступило два сообщения о подтоплениях проезжей части: на Малом проспекте П.С. и на проспекте Обуховской Обороны. На место выезжали сотрудники дорожных предприятий и ликвидировали застой воды.

    Ветер в Петербурге стихает, но сады и парки в центре пока еще закрыты: деревья мокрые и тяжелые и могут упасть. Когда посетителям вновь можно будет туда ходить, будут решать специалисты, исходя из обстановки, добавили в ведомстве.

    О подтоплениях дорог или упавших деревьях можно сообщать в дежурную службу комитета по телефону 314–60–13.

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