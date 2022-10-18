Погода меняется. Атмосферный фронт в Петербурге привёл температуру в норму

В Петербурге начинается постепенное похолодание.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 октября днём в городе возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем поднимется до 8–10.



«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, причём окажется с его холодной стороны. В такой ситуации ожидается облачная погода, и пройдут дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

