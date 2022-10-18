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    Погода меняется. Атмосферный фронт в Петербурге привёл температуру в норму

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге начинается постепенное похолодание.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 октября днём в городе возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днем поднимется до 8–10.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, причём окажется с его холодной стороны. В такой ситуации ожидается облачная погода, и пройдут дожди. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — рассказывает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Дневные температуры уже входят в норму, а вот ночью было всё ещё теплее обычного, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 1 до 10 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 18 октября выдалось в 1976 году, минус 9 градусов в дневные часы, а самое тёплое — в 2018 году, плюс 16.

    В среду станет ещё прохладнее, 6–8 градусов, местами возможны кратковременные дожди. А в ночь на четверг в пригородах ожидаются заморозки.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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