    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, зап

    758мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.76eur60.56

    Суд вынес приговор виновному в убийстве женщины на Торфяной дороге

    2101
    3 комментария

    Прокуратура Приморского района согласилась с государственным обвинением по уголовному делу в отношении Раила Муталибова. Суд признал его виновным в убийстве женщины, произошедшем в сентябре прошлого года (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

    Было установлено, что после словесного конфликта мужчина набросился на жертву на Торфяной дороге. Сначала он бил её руками и ногами, а после применил нож. Уже бездыханное тело он спрятал в кустах. Об этом 18 октября сообщает прокуратура города.

    Муталибову назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск сына погибшей женщины, он попросил один миллион рублей за моральный вред.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

    В середине сентября прошлого года «Фонтанка» писала об аресте Муталибова. Он сам и его адвокат о более мягкой мере пресечения не просили. Жертва мужчины — 51-летняя управляющая магазином, которая пропала 6 сентября прошлого года. Через пять дней её нашли мёртвой в кустах: голова была обмотана курткой, брюки спущены, рядом лежали футболка, нижнее бельё и сумка.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close