Суд вынес приговор виновному в убийстве женщины на Торфяной дороге

Прокуратура Приморского района согласилась с государственным обвинением по уголовному делу в отношении Раила Муталибова. Суд признал его виновным в убийстве женщины, произошедшем в сентябре прошлого года (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Было установлено, что после словесного конфликта мужчина набросился на жертву на Торфяной дороге. Сначала он бил её руками и ногами, а после применил нож. Уже бездыханное тело он спрятал в кустах. Об этом 18 октября сообщает прокуратура города.

