Суд вынес приговор виновному в убийстве женщины на Торфяной дороге

Прокуратура Приморского района согласилась с государственным обвинением по уголовному делу в отношении Раила Муталибова. Суд признал его виновным в убийстве женщины, произошедшем в сентябре прошлого года (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Было установлено, что после словесного конфликта мужчина набросился на жертву на Торфяной дороге. Сначала он бил её руками и ногами, а после применил нож. Уже бездыханное тело он спрятал в кустах. Об этом 18 октября сообщает прокуратура города.
Муталибову назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, был удовлетворён гражданский иск сына погибшей женщины, он попросил один миллион рублей за моральный вред.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В середине сентября прошлого года «Фонтанка» писала об аресте Муталибова. Он сам и его адвокат о более мягкой мере пресечения не просили. Жертва мужчины — 51-летняя управляющая магазином, которая пропала 6 сентября прошлого года. Через пять дней её нашли мёртвой в кустах: голова была обмотана курткой, брюки спущены, рядом лежали футболка, нижнее бельё и сумка.