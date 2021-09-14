Обвиняемый в убийстве женщины на Торфяной дороге арестован. На теле жертвы насчитали 15 ножевых ран

«Также он предпринял попытки к сокрытию следов преступления, перенеся труп в кусты, постирав одежду, в которой находился в момент совершения преступления, а также спрятал орудие преступления», — ретранслирует пресс-служба опасения следствия.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 14 сентября, заключить Муталибова под стражу просило следствие. Уроженец Дагестана не обзавёлся в Петербурге регистрацией и официальной работой, подработка охранником в одной из городских больниц, как полагают в СК, от побега его не остановит.

Муталибов и его адвокат о более мягкой мере пресечения не просили. Приморский райсуд отправил обвиняемого в изолятор до 11 ноября.



По версии следствия, молодой мужчина после случайного конфликта с незнакомой женщиной набросился на неё на Торфяной дороге, бил её сначала руками и ногами, а потом ножом. На теле погибшей насчитали не менее 15 ножевых ран.



51-летняя управляющая магазином пропала 6 сентября. Через пять дней её нашли мёртвой в кустах: голова была обмотана курткой, брюки спущены, рядом футболка нижнее бельё и сумка. Её предполагаемый убийца попал в поле зрения камеры наблюдения, 12 сентября его задержали. Обвинение предъявлено на следующий день.

