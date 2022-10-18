В Эрмитаже покажут ювелирные предметы с секретами и сюрпризами

На выставке «Вещь с секретом. Ювелирное искусство XVI–XXI веков» вы увидите образцы западноевропейского и русского ювелирного искусства: табакерки, медальон, трости, часы. Причудливые письменные приборы, уникальные аксессуары «с секретом» — то, чего нам всем не хватает в эпоху глобализации и тотального масс-маркета.

В Синей спальне Зимнего дворца откроется выставка ювелирных предметов с тайниками и сюрпризами. Вы сможете увидеть порядка ста двадцати изделий XVI–XXI веков, среди которых — табакерки, медальоны, кольца и трости, чернильницы, кубки. В каждой из вещей организаторы обещают секрет или сюрприз: вам расскажут про тайники, в которых полагалось что-то прятать, и, напротив, про механизмы, которые работали напоказ — для удивления и восхищения публики.

Как тут не вспомнить кольца с ядом, которые часто показывают в кино, — и музей, действительно, представит такой экспонат. Кольцо «для яда», которое вы увидите в Синей спальне, датировано XVI веком. Также будет табакерка XVIII века с тайником в крышке, зеркало с тайником, относящееся к XVII–XVIII столетию, трость с часами и музыкальным механизмом XVIII века.



Описание этих предметов напоминает арсенал то ли Джеймса Бонда, то ли Бэтмена — с той разницей, что это вещи, реально бывшие в обращении. И, конечно, это предметы ювелирного искусства: тонкая работа —неотъемлемая черта этих уникальных «гаджетов». Материалы использовались самые дорогие и благородные, часто экзотические — золото и черепаховый панцирь, перламутр и другие.

